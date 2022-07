Weltkugel im Kreisverkehr: Hinter dieser Kunst steckt viel Arbeit

Von: Klaus Greif

Die Weltkugel am Kreisverkehr ist eingeweiht (v.l.): OB Andreas Haas, Werklehrer Oliver Beran, Catalin Negru, Enes Günes, Stefan Pitosac und Dirk Wenner (Bauhof). © Peter weber

Ein von Schülern der Eugen-Papst-Schule (EPS) in mühevoller Arbeit gefertigter Globus steht seit mehreren Wochen auf der Innenfläche des Kreisverkehrs an der Neuen Gautinger Straße/Am Forst. Am Montag ist das Kunstwerk offiziell eingeweiht worden.

Germering – Rund 1400 Stunden Arbeitszeit waren notwendig, um aus über 200 Meter Eisenstangen und dem Blech eines alten Druckkessels die Weltkugel zu gestalten. Sie hat einen Durchmesser von zweieinhalb Metern und ist vom Bauhof auf ein Betonfundament gesetzt und fest verschraubt worden. In eine Kompassrose aus alten Leitplanken am Boden ist eine immergrüne Pflanze und die die Elfenblume „Frohnleiten“ gesetzt worden.

Kugel als Symbol

OB Andreas Haas bedankte sich bei der offiziellen Einweihung des Kunstwerks bei den anwesenden Schülern und ihrem Lehrer Oliver Beran, dem Leiter der Arbeitsgruppe Metall an der EPS. Sie hätten mit ihrem Werk den neuen Spruch der Stadt – „Germering. Könnte schöner. Kaum besser“ – zumindest teilweise widerlegt: „Schöner als das hier geht ja kaum.“

Haas erinnerte daran, dass der Beschluss zur Verschönerung des Rondells vor zwei Jahren gefällt wurde. Er habe sich seitdem an der Schule schon einmal über den Fortschritt informiert und sei damals schon beeindruckt gewesen. Es sei toll, was hier entstanden sei. Dass es bis zur Einweihung jetzt so lange gedauert habe, sei der Pandemie geschuldet.

Werklehrer Oliver Beran, der auch freischaffender Künstler ist, berichtete von den Anfängen der Arbeit. Als man den Auftrag der Stadt erhalten habe, habe man zunächst Vorschläge für die Gestaltung gesammelt.

Relativ schnell sei klar gewesen, dass die Kugel als geometrische Form im Zentrum des Rondells stehen soll. Bis zur Idee einer Erdkugel auf einer Kompassrose war es dann nicht mehr weit. Beran: „Es soll ein Symbol für eine Gesellschaft sein, die immer mehr zusammenwächst.“ Diese Tatsache spiegele sich im Leben der Eugen-Papst-Schüler wider.

Handwerk als Chance

In den vergangenen zwei Jahren haben rund 30 Kinder und Jugendliche der 6. bis 9. Klassen Eisenstangen gebogen und zusammengeschweißt, mit einem Laser Umrisse der Kontinente aus Blech geschnitten und mit einem Plasma-Schneider verfeinert. Sie wurden im Inneren des Globus aufgesetzt und angeschweißt. Für die Schüler haben diese und andere Arbeiten, die an der AG Metall möglich sind, eine großen Vorteil. Beran: „Wer einmal Blut geleckt hat am Handwerk, der bleibt dabei und hat eine gute Chance, eine Lehrstelle zu finden.“ An Selbstbewusstsein mangelt es den Schülern jedenfalls nicht. Auf die Frage, ob sie mit ihrem Werk zufrieden sind, antwortete Enes Günes: „Besser könnte es nicht sein.“

Recycling

Bei der Arbeit am Kreiselkunstwerk hat Oliver Beran Wert darauf gelegt, ausschließlich alte Materialien wiederzuverwenden. Das reicht von ausgemusterten Baugittern über einen alten Druckkessel bis zu hin zu den Leitplanken. Aus Sicht von OB Haas ist dies Upcycling im besten Sinne.

Der Globus ist übrigens wie die Kompassrichtung in Nord-Süd-Richtung positioniert, die Verteilung der Kontinente entspricht in etwa der Realität. Ausnahme: Germering ist ganz oben auf der Erdkugel zu finden. Denn, so Oliver Beran: „Die Eugen-Papst-Schule is on top – die EPS ist ganz oben.“

EPS-Kunst

Die Erdkugel auf dem Kreisverkehr ist nicht das erste Kunstwerk, das die EPS für die Stadt gefertigt hat. Mit Oliver Beran haben die Schüler unter anderem die Lese-Eule, den Rosenbogen und fünf Rankgitter im Rathauspark geschaffen. Dazu kommt das Bücher-Ei am Mehrgenerationenhaus sowie die Graffitis in der Tiefgarage und am Bühnenhof der Stadthalle.

