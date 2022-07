Erinnerungen an Mogadischu als Lehrstunde

Stürmte mit 21 Jahren das entführte Flugzeug in Mogadischu: Aribert Martin, Mitglied der Spezialtruppe GSG 9. Am Max-Born-Gymnasium schilderte er die Erlebnisse. © HK

Er war live vor Ort, als die von palästinensischen Terroristen entführte Maschine Landshut in Mogadischu befreit wurde: Aribert Martin, Mitglied der GSG 9. Jetzt erzählte er 47 Schülern des Max-Born-Gymnasiums (MBG), was sich am 18. Oktober 1977 genau abspielte.

Germering – An einen kleinen Buben kann sich Aribert Martin noch besonders gut erinnern. Das Kind war Passagier der Lufthansa-Maschine Landshut, die im Oktober 1977 eigentlich nur von Palma de Mallorca zurück nach Frankfurt fliegen sollte. Der Bub sah damals aus nächster Nähe, wie der Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen wurde. „Umgefallen“, beschrieb der Kleine später die Szene.

Lebendige Geschichte

Martin ist über die dramatischen Geschehnisse von damals auch 45 Jahre später noch tief bewegt. „Was muss dieser kleine Kerl durchgemacht haben?“, sagt das frühere GSG 9-Mitglied. Und auch die anderen, die in der Landshut waren. Die Passagiere wurden in eine blutige Entführung hineingezogen. Die Terroristen wollten so die Freilassung ihrer Gesinnungsgenossen der Baader-Meinhof-Gruppe aus dem Gefängnis erzwingen.

Als Zeitzeuge berichtete Martin den Germeringer Gymnasiasten von den schrecklichen Geschehnissen im Süden Somalias. „Das ist eine lebendige Art Geschichtsunterricht, die sich einprägt“, betont Lehrerin Nicola Preuss, die die Zeitzeugen-Gespräche im Geschichtsunterricht anbietet.

Angeschlossen hat sich die Max-Born-Akademie, ein Projekt zur Förderung besonders begabter Schüler. Als deren Vertreterin und Mitglied der Schulleitung betont Sabine Schinzel: „Zeitzeugen sind eine wichtige Ergänzung zum Unterricht. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse sind wichtig.“

Vor allem, wenn sie unter die Haut gehen. „50 Grad und du musst drei Tage in einer Maschine sitzen“, erzählt Martin aus dem Blickwinkel der Passagiere. Der Gang auf die Toilette war ein Lotteriespiel, dann noch Kreislaufprobleme, die Passagiere mit Alkohol übergossen. Sie hatten Todesangst.

So erging es der GSG 9

Etwas, was die Spezialeinheit GSG 9 ausblenden musste. „Wir sind der Landshut immer hinterhergeflogen“, erklärt Martin. Die Route war: Rom, Larnaka, Dubai, Aden und eben Mogadischu. Dort hatten sich die Einsatzkräfte in zwei Kilometer Abstand zur Landshut platziert. Die Verhandlungen, die mit den Terroristen geführt wurden, nutzte die Spezialeinheit zu Vorbereitung und Aufgabenverteilung. „Ich sollte über die Tragflächen ins Flugzeug“, erinnert sich der jetzt 66-jährige Zeitzeuge an die Befreiungsaktion. Menschen seien auf allen Vieren raus. „Das Ganze hat nur sieben Minuten gedauert.“

Eine Nachbearbeitung in Form einer psychologischen Betreuung gab es damals nicht. Dafür einen Kommandanten Ulrich Klaus Wegener, den Martin als knallhart und vor allem entscheidungsstark beschreibt. Das habe geholfen, den Einsatz durchzuziehen. Und: „Üben, üben, üben.“ Etwas, was Martin den Schülern mit auf den Weg gibt. „Wenn Du etwas erreichen willst, genügt es nicht, nur Talent zu haben.“

Und es folgt ein ernster Wink in Richtung Demokratieverständnis. „Ich habe mit 21 Jahren für die Freiheit von Menschen mein Leben riskiert.“ Ohne Klagen sagt er das. Das sei für ihn selbstverständlich gewesen. Aber Mut brauche es auch, anderer Meinung zu sein und somit Demokratie zu leben. „Schade, dass sich heute zu viel im Mainstream bewegt, nur noch anpasst“, beantwortet er eine entsprechende Frage aus der Schülerrunde.

Der Hintergrund

Dass die Ereignisse in Mogadischu Teil einer geschichtlichen Entwicklung sind, skizzierte Rosaviola Frohneberg, Referentin in der Bayerischen Landeszentrale für Politische Bildung. Als Stichpunkte nannte sie das Wirtschaftswunder in den 1950er-Jahren, das Nicht-Hinterfragen des Dritten Reiches, Studentenproteste und Radikalisierung. „Man muss das im Zeitraffer machen, sonst wird das zu lang.“ Trotzdem helfe die Vorgeschichte bei der Einordnung.

Erfreulich findet Frohneberg, dass die Schüler mit gutem Vorwissen in solche Vorträge kämen. „Das erlebe ich immer wieder“, sagt die Referentin, die mit Martin bei vielen Vorträgen ein Team gebildet hat.

Und so ergibt sich letztendlich auch eine Verbindung ins Jahr 1977, als die damalige Bundesregierung um Kanzler Helmut Schmidt den Terroristen nicht gab, was sie verlangten. „Auch Extremisten oder Gewalt darf man nicht nachgeben“, sagt Lehrerin Preuss. Als sie an der Stelle auf die Ukraine angesprochen wird, nickt sie nur.

So ging es weiter

Aribert Martin war 1975 in die GSG 9 eingetreten, Nach fünf Jahren kehrte er der Spezialtruppe den Rücken. „Ich war viel zu neugierig, wollte noch etwas anderes erleben“, erklärte er den Schülern. Martin wechselte in die Finanzbranche.

Co-Pilot Jürgen Vietor, der die Landshut nach der Ermordung Schumanns steuerte, machte hingegen weiter. Bis 1985 stand die Landshut in Diensten der Lufthansa. Dann kam sie nach Brasilien und Indonesien, wo sie als Frachtmaschine genutzt wurde. Inzwischen ist die Maschine teils in den Zustand von 1977 zurückversetzt worden. Mehrere andere Flugzeuge bekamen ebenfalls diesen Namen. Im Nachklang zu den Ereignissen wurden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen verstärkt, die bis dahin recht lasch gehandhabt worden waren. (Hans Kürzl)

