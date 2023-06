Im Zeichen der Landtagswahl: Schüler aus Germering fühlen Kandidaten auf den Zahn

Von: Klaus Greif

Schüler-Moderator Niklas Muschik (Mitte) mit den Kandidaten (v.l.) Andreas Birzele, Daniel Liebetruth, Ulrich Bode, Benjamin Miskowitsch, Hans Friedl und Peter Banholzer. © Peter Weber

Die Schüler des Wahlkurses Politik am Carl-Spitzweg-Gymnasium haben die Kandidaten der Landtagswahl in die Schule eingeladen - und ihnen auf den Zahn gefühlt.

Germering – Bei einer Podiumsdiskussion in der Aula stellten sich Peter Banholzer (AfD), Andreas Birzele (Die Grünen), Ulrich Bode (FDP), Hans Friedl (FW), Daniel Liebetruth (SPD) und Benjamin Miskowitsch (CSU) den Fragen der Zehntklässler. In der überwiegend sachlichen Diskussionsrunde ging es um Klimaschutz und Gleichstellung, ebenso wie um Schulpolitik und Fachkräftemangel.

Thema Klimawandel

Nach der Begrüßung durch CSG-Leiterin Rita Bovenz stellten mehrere Schüler die einzelnen Kandidaten vor. Eingeladen waren nur Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien. Schon beim ersten Thema „Klimawandel und erneuerbare Energien“ wurde klar, dass AfD-Kandidat Banholzer in der Diskussionsrunde als einziger Positionen einnahm, die sich von denen der anderen fundamental unterschieden. Während Birzele, Liebetruth, Bode, Friedl und Miskowitsch beispielsweise den Ausbau der Windenergie auch in Landkreis forcieren wollen, bezeichnete Banholzer diese Technologie als ökologisches Desaster. Liebetruth wies bei dieser Thematik aber auch darauf hin, dass er sich über die Sonntagsreden von CSU und FW wundere. Bei der Demo gegen das Heizungsgesetz in Erding hätten Vertreter der Staatsregierung ganz anders geklungen.

Beim Thema Fachkräftemangel forderte Miskowitsch unter anderem, die Bedingungen bei der Ausbildung zu verbessern, und fügte hinzu: „Es muss nicht jeder studieren.“

Letzteres wurde von Birzele, einem Schreinermeister, unterstützt: „Ich kann nur jedem empfehlen, eine Lehre im Handwerk zu machen.“ Außerdem sei Zuwanderung notwendig, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.

Friedl forderte ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Bode will dem Problem auch mit mehr Digitalisierung und einem Abbau von Bürokratie entgegentreten. Liebetruth setzte vor allem auf bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen im Pflege- und Kinderbetreuungsbereich.

Die Frage einer Senkung des Wahlalters bei Landtags- und Kommunalwahlen auf 16 Jahre wurde von fast allen Politikern bejaht. Bode konnte sich sogar vorstellen, dass schon 14-Jährige wählen dürfen. Friedl würde „Wählen mit 16“ nur probeweise bei der nächsten Kommunalwahl testen. Auf völlige Ablehnung stieß der Vorschlag dagegen bei AfD-Politiker Banholzer: „Das ist nicht sinnvoll, nur populistisch.“

Thema Schulpolitik

Beim Problembereich Schule wies Liebetruth, selbst Lehrer am Max-Born-Gymnasium, darauf hin, dass das bayerische System nicht auf eine immer diversere Schülerschaft eingestellt sei. Um mehr Chancengleichheit zu erreichen, benötigte man nicht nur mehr Lehrkräfte, sondern auch zusätzliche Sozialpädagogen und IT-Fachkräfte.

FW-Vertreter Friedl forderte, dass Lehrer aller Schularten gleich bezahlt werden sollen. Zum Vorwurf, dass es in Bayern einen Lehrermangel gibt, meinte er: „Wir haben 7000 Lehrer neu eingestellt. Das Problem ist, dass 60 Prozent der Lehrer nur in Teilzeit arbeiten.“

AfD-Kandidat Banholzer behauptete, dass die Leseschwäche an den Schulen ein Folge der Masseneinwanderung von 2015 sei. Dafür erntete er heftigen Gegenwind vom CSU-Abgeordneten Miskowitsch: „Es ist unerträglich, an einer Schule rechtsextremen Quatsch zu erzählen.“

