Zwei neue Hallen vor der Stadt

Von: Klaus Greif

Bei den Viehställen an der Triebstraße dürfen zwei neue Hallen gebaut werden. © mm

Ein Bullenmaststall und zwei mobile Hühnerställe sind einem Germeringer Landwirt auf einem Feld an der Triebstraße schon vor Jahren genehmigt worden. Jetzt kommen zwei weitere Hallen dazu.

Germering – Eine dient als Fahrsilo und Mistlege, die zweite als Lagerhalle für Heu und Stroh.

Bei allen Vorhaben handelt sich um sogenannte privilegierte Bauvorhaben im Außenbereich. Wenn Landwirte nachweisen, dass sie die Bauten für ihren Betrieb benötigen und dies vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) gebilligt wird, muss die Stadt dem Vorhaben zustimmen.

Das aktuelle Vorhaben wird vom AELF eindeutig als privilegiert eingestuft. Durch den Bau der Hallen könne der fehlende Lagerraum für Ernteprodukte wie Heu und Stroh sowie Abfallprodukte wie Mist in unmittelbarer Nähe zur Tierhaltung des Betriebs geschaffen werden.

Das aktuelle Heulager des Landwirts befindet sich dem Amt zufolge nicht in der Nähe der Ställe für Rinder- und Geflügelhaltung, sondern am Hof selbst im Ort. Der Neubau der Ställe an der Triebstraße sei deswegen aus landwirtschaftlicher Sicht sinnvoll: „Es muss dann nicht täglich Raufutter vom Betriebssitz zur Stallung transportiert werden.“ Aktuell könne an den Viehställen aus Platzgründen keine Futterballen gelagert werden.

Auch die Mistlege und das Fahrsilo seien eine sinnvolle Ergänzung des Betriebs, merkt das Landwirtschaftsamt noch an. Der Bau der Mistlege in unmittelbarer Nähe zur Tierhaltung stelle zudem eine starke Reduzierung des Arbeitsaufwands dar und sei aus landwirtschaftlicher Sicht sinnvoll.

Stadtbaumeister Jürgen Thum präsentierte das Vorhaben nur zur Kenntnisnahme im Bauausschuss – eine Abstimmung war wegen der Privilegierung nicht notwendig. Beide Gebäude hätten eine Firsthöhe von 7,54 Meter und ein flach geneigtes Pultdach. Die Erschließung der Hallen sei durch den bestehenden Bullenmaststall und die zwei Hühnerställe gesichert.

