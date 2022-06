E-Lastenräder und Pumpstationen: Bald mehr Mobilität in Germering

Von: Klaus Greif

Ein Elektro-Lastenrad. (Symbolfoto)

Die Stadt beteiligt sich am landkreisweiten Aufbau von Mobilitätsstationen zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Über das Stadtgebiet verteilt sollen ab 2023 elf solcher Stationen errichtet werden.

Germering – Mobilitätsstationen sollen den ÖPNV im Landkreis optimieren und flexibler machen. Sie sollen in Germering und neun weiteren Kommunen errichtet werden und unter anderem mit E-Leihlastenrädern, E-Carsharing, Leihrädern sowie Radreparatur- und Pumpstationen ausgestattet werden. Die E-Lastenräder sollen vor allem in der Nähe von größeren Wohngebieten stehen, damit die dort wohnenden Menschen sie für den Einkauf nutzen können.

Die Planung des Konzepts und die vorgesehenen Standorte sind 2019 im Werkausschuss schon vorberaten worden. Dann kam Corona und hat das Ganze verzögert.

Martin Imkeller, Mobilitätsbeauftragter des Landkreises, warb jetzt im Stadtrat erfolgreich um die Zustimmung zum Konzept. Er stellte das Vorhaben noch einmal ausführlich vor und hatte vor allem eine positive Nachricht im Gepäck: Es gibt mittlerweile eine Förderzusage des Bundesumweltministeriums, die das Vorhaben mit bis zu 80 Prozent unterstützt.

Die Mobilitätsstationen sind laut Imkeller mit dem bestehenden System des MVV und der Landeshauptstadt abgestimmt. Ziel ist ein einheitliches Erscheinungsbild. Außerdem werde mit dem MVV vertieft an flächendeckenden Lösungen zur Mobilität gearbeitet

Für das Stadtgebiet sind derzeit elf Stationen vorgesehen. Neben den beiden Bahnhöfen, hier soll auch E-Carsharing angeboten werden, sind die Standorte über ganz Germering verteilt: Münchner Straße (vor dem GEP-Haupteingang), Industriestraße (am Hotel), Otto-Wagner-Straße, Bosco-Kirche, Rathaus, Hallenbad, Hochrainweg, Holzkirchner-, Königsberger- und Theodor-Heuss-Straße.

SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth nannte das Projekt eine gute Sache. Vor allem die Tatsache, dass an einigen Stationen auch E-Lastenräder stehen werden, sei sehr gut, aber nur ein Anfang. Wichtig seien vor allem viele Stationen. Ein Standort am Germeringer See, der bislang fehlt, sollte seiner Meinung nach noch aufgenommen werden.

Imkeller erinnerte daran, dass die Standorte im Vorfeld gemeinsam mit der Stadt ausgesucht worden sind. Man habe sich für den Germeringer See überlegt, bei einer möglichen Erweiterung des Projekts eine Station an der Zufahrt zum Freizeitgelände zu installieren.

Neben Germering nehmen Fürstenfeldbruck, Olching, Puchheim, Grafrath, Gröbenzell, Landsberied, Maisach, Mammendorf und Schöngeising am Projekt teil. Insgesamt sollen im Landkreis 67 Stationen errichtet werden. Wenn alles nach Plan verläuft, wird im März 2023 mit den Tiefbauarbeiten begonnen. Die ersten Stationen sollen im Juli 2023 eröffnet werden. Bis zum Sommer 2024 sollen dann alle 67 fertig sein.

Die Förderung durch das Umweltministerium ist nur für den Aufbau des Netzes vorgesehen. Für den Betrieb selbst gibt es keine Zuschüsse mehr.

