LED- statt Halogenscheinwerfer am Auto: Polizei verbietet Weiterfahrt

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Bild der verwendeten LED-Lampe. © Polizei

LED-Lichter statt Halogen-Scheinwerfer: Der Besitzer eines VW Lupo hatte seinen Wagen entsprechend aufgerüstet. Doch das stellt eine Gefährdung des Straßenverkehrs dar.

Germering - Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Germeringer Polizei in der Otto-Wagner-Straße einen VW Lupo mit Starnberger Zulassung. Der 59-jährige Halter des Fahrzeugs, der mit dem Auto unterwegs war, hatte statt der üblichen Halogen-Leuchtmittel LED-Birnen in die Scheinwerfer des VW eingebaut. Weder die Scheinwerfer noch die Lichter waren hierfür jedoch zugelassen, wie die Polizei berichtet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Von einem Versehen oder einer Verwechselung könne man nicht ausgehen, da man derartige Leuchtmittel gezielt in Online-Shops suchen müsse und diese zudem erheblich teurer seien als die Standard-Beleuchtung, so die Polizei. Zu seiner Motivation machte der 59-Jährige keine Angaben. „Meist erfreuen sich die Nutzer dieser LED-Lampen jedoch an der individuellen Optik und am weißeren oder bläulicheren Licht“, heißt es. Durch die Bauart der Birnen ergebe sich jedoch auch eine andere Lichtabstrahlung, die in der Folge zu einer erheblich höheren Blendwirkung für die anderen Verkehrsteilnehmer führe, so die Polizei.

Da dies die Sicherheit des Straßenverkehrs übermäßig beeinträchtige, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und muss nun durch ein Gutachten wieder hergestellt werden. Den 59-jährigen Gilchinger erwartet daneben noch ein Bußgeld.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.