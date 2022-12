Mit Leihrädern: 14 Mobilitätsstationen für die Stadt

Von: Hans Kürzl

Teilen

So könnte eine Mobilitätsstation aussehen. © LRA FFB, Reisser Design / PLANSTAND, MVG Rad

An 14 Standorten werden in der Stadt Germering Mobilitätsstationen errichtet. Wo sie genau liegen, wurde nun im Planungs- und Bauausschuss des Stadtrats präsentiert.

Germering – Ein Beschluss musste nicht gefasst werden. Umgesetzt werden soll die Maßnahme, die vom Landratsamt koordiniert wird, in den Jahren 2023 und 2024.

Mobilitätsstationen sollen die Angebote des klassischen Nahverkehrs mit Sharing-Konzepten verbinden. Zumindest im Landkreis Fürstenfeldbruck wird das einheitlich gestaltet sein, sodass man etwa Leihräder an der einen Station holen und an einer anderen abgeben kann.

Verbindung nach München schwierig

An der Schnittstelle zum Stadtgebiet München hakt das aber wegen unterschiedlicher Systeme und Abwicklung, wie Maximilian Streicher (ÖDP) anmerkte. Auch Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) deutete an, dass er Verbesserungsbedarf sehe: „Warum müssen diese Unterschiede sein?“, fragte er in die Runde. Buchungssysteme müssten kompatibel sein – „auch wenn es verschiedene Anbieter sind“. Für Germering wird noch ein Betreiber gesucht.

Verhandlungen über Kirchengrundstücke

Zumindest bei den Germeringer Standorten gibt es kaum Probleme, wie Rathausmitarbeiter Sven Gröting im Ausschuss erläuterte: Bis auf den Standort Harthaus Nord, der auf kirchlichem Grund situiert ist, liegen alle im Verantwortungsbereich der Stadt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zwischenzeitlich hat es jedoch Änderungen gegeben. So kann die Station an der Otto-Wagner-Straße nicht auf Kirchengrund errichtet werden, weil keine Einigung mit den Kirchenverantwortlichen erzielt worden war. Nun entsteht die Station in der Nähe einer Eisdiele. SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth befürchtete zwar, dass die dortigen Bänke beseitigt oder zumindest reduziert werden müssten. Dies wurde jedoch von Seiten der Stadtverwaltung verneint. Die Sitzgelegenheiten würden den Kunden der Eisdiele erhalten bleiben, wegfallen würden aber Parkplätze.

Liebetruth hatte es „als grundsätzlich sehr positiv“ bewertet, dass es mit den Mobilitätsstationen vorangehe. „Weitere Stationen wie am Germeringer See sollten aber folgen“, sagte er. Gröting erwiderte, dass dort der zu erwartende Bedarf einen weiteren Standort aktuell nicht hergebe.

Die Standorte

Otto-Wagner-Straße, Harthaus Nord, Rathaus, Unterpfaffenhofen, Oskar-von-Miller-Straße, GEP, Hochrainweg/an den Gemeindewiesen, Hallenbad, Holzkirchner Straße, Streiflacher Straße, Königsberger Straße, Theodor-Heuss-/Bertha-von-Suttner-Straße, Gewerbegebiet Nord, Alfons-Baumann-Straße.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.