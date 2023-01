Germeringer Lieblingsläden: Bingo Jeans an Stelle der alten TSV-Halle

Von: Hans Kürzl

Teilen

Dieses Foto aus dem Jahr 1992 zeigt eine Otto-Wagner-Straße, die auf der östlichen Seiten noch von der TSV-Halle geprägt war. Nach dem Abriss entstand hier der lang gezogene Wohn- und Geschäftskomplex. © Eißfeldt

Das Bekleidungsgeschäft Bingo Jeans ist im Laufe ihres 50-jährigen Bestehens dem Kleinen Stachus immer näher gerückt.

Germering – Begonnen hat die Geschichte des Ladens in der Unteren Bahnhofstraße. Dann zog das Geschäft in die Friedenstraße, ehe es vor 20 Jahren in das jetzige Domizil an der Otto-Wagner-Straße 5 zog. Es ist umgeben von vielen anderen Ladengeschäften, die im langgezogenen Wohn- und Gewerbekomplex untergekommen sind.

Das historische Foto, das aktuell im Schaufenster zu sehen ist, stammt aus dem Jahr 1992. Die Ladenzeilen entlang der Otto-Wagner-Straße waren damals erst geplant. Die Gegend war bis dahin geprägt von der alten Turnhalle des TSV Unterpfaffenhofen. Sie wurde bekanntlich abgerissen, der Verein hat an der Alfons-Baumann-Straße seine neue Heimat gefunden.

So präsentiert sich Bingo-Jeans heute. © weber

Die Otto-Wagner-Straße hat sich derweil entwickelt, wenngleich manches Geschäft nach Corona nur so nach und nach wieder auf die Beine kommt. Inhaber Sascha Kobias und sein Team von Bingo Jeans sind mit dem jetzigen Standort zufrieden. „Wir haben ausreichend Parkplätze, eine gute Anbindung und viele zufriedene Kunden.“ hk

Die Serie:

Die im Wirtschaftsverband organisierten Lieblingsläden haben seit Beginn des Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Geschäfte früher einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese Aufnahmen in loser Reihenfolge.

Auch interessant: Dieses Traditionsgeschäft gibt es hier seit 50 Jahren

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.