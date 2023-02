Lieblingsläden damals und heute: Die Teezeit

Von: Klaus Greif

Dieses Luftbild aus dem Jahr 1978 stammt aus dem Stadtarchiv. Es zeigt die Otto-Wagner-Straße, die hier von links oben nach rechts unten verläuft. Am linken oberen Bildrand ist der Kleine Stachus mit der Sparkasse zu sehen, an die sich die alte TSV-Halle anschließt. Der Standort des damals noch nicht stehenden Gebäude an der Otto-Wagner-Straße 10a, in dem sich der Teeladen befindet, liegt schräg gegenüber der Halle. © mm

Als kleinen feinen Laden hatten Ruth und Rolf Wirthmann ihre „Teezeit“ im Mai 1987 eröffnet. Daran erinnert die Serie „Germeringer Lieblingsläden damals und heute“.

Germering – In der Otto-Wagner-Straße 10a konnten die Kunden zwischen 150 Sorten Tee wählen. „Wir waren 35 Jahre lang ein kleiner Teeladen im Eck“, so Ruth Wirthmann.

Und auch an die Nachbarschaft jener Jahre erinnert sich Ruth Wirthmann. Tolle Faschingsbälle habe es in der gegenüberliegenden TSV-Halle gegeben, die damals ihren Standort noch in der Otto-Wagner-Straße hatte. „Auf der rechten Seite reihte sich dann ein Geschäft ans andere. Verschiedene Modegeschäfte, Schuhe, Wäsche luden zum Einkaufen und Bummeln ein“, blickt die Inhaberin der „Teezeit“ zurück.

So sieht der Teezeit-Laden heute aus. © Weber

Ende 2021 ist sie in einen größeren Laden direkt nebenan gezogen – mit nunmehr 300 Teesorten im Angebot und Feinkost, Pralinen sowie besonderen Schokoladen. Doch genauso hat sich für Wirthmann die Umgebung geändert. Dienstleister wie Hausverwalter und Versicherungen bestimmen nun das Bild in diesem Teil der Otto-Wagner-Straße. „Es lädt nicht unbedingt zum Schaufenster anschauen und bummeln ein“, sagt Wirthmann, die ihre Nachfolge schon geregelt hat. Tochter Beatrice Dorl soll einmal übernehmen. hk

Die Serie:

Die im Wirtschaftsverband organisierten Lieblingsläden haben seit Beginn des Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Geschäfte früher einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese Aufnahmen in loser Reihenfolge. Auch interessant: Dieses Traditionsgeschäft gibt es hier seit 50 Jahren