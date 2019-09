Lindauer Autobahn teilweise gesperrt

Seit gut einer Woche laufen die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen Greifenberg und Wörthsee in Fahrtrichtung Lindau.

Insbesondere in den Nächten findet eine intensive Bautätigkeit statt. Die Zufahrt zum Parkplatz Martinsberg muss jetzt nächste Woche zu folgenden Zeiten in Fahrtrichtung Lindau gesperrt werden: In den Nächsten auf Dienstag und Mittwoch jeweils von 20 bis 6 Uhr sowie in der Nacht auf Samstag von 20 bis 8 Uhr. Die Ausfahrt aus dem Parkplatz ist noch bis Montag und dann wieder Freitag bis 16 Uhr möglich.

Ebenfalls in der kommenden Woche muss die Ausfahrt Inning in Fahrtrichtung Lindau vorübergehend gesperrt werden: In der Nacht auf Freitag von 20 bis 6 Uhr, in den Nächten auf Samstag und Sonntag jeweils von 20 bis 8 Uhr und dann wieder von Montag bis Samstag jeden Tag von 20 bis 6 Uhr.