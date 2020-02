Das macht die Stadt für mehr Klimaschutz

Das Aktionsbündnis Germering for future hat im Oktober der Stadt einen umfassenden Forderungskatalog übergeben. Im Werkausschuss wurde nun vorgestellt, was die Stadt schon jetzt in den Bereichen Verkehr und Energie vorzuweisen hat.

Germering – „Germering for future“ ist der örtliche Ableger der „Fridays for future“-Bewegung und tritt für mehr Klimaschutz vor Ort ein. Für Aufmerksamkeit hat die Gruppe mit der großen Protestaktion im vergangenen September gesorgt, als fast 2000 junge und alte Germeringer vor der Stadthalle auf das Thema aufmerksam machten. Bei der Übergabe des Forderungskataloges hatte OB Andreas Haas (CSU) versprochen, dass die Stadt das ernst nehme und alle Forderungen überprüfen werde. Eine erste Bestandsaufnahme stellte Haas jetzt im Werkausschuss für die von den Stadtwerken abgedeckten Bereiche Mobilität und Energie vor. Weitere Punkte würden in den jeweils zuständigen Ausschüssen behandelt.

Mobilität

Einer der Kernpunkte der Klimaschutz-Bewegung ist die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Hier präsentierte Haas eine Bestandsaufnahme, die sich auch aus Sicht der Stadträte sehen lassen kann. Im Zentrum steht, dass der innerstädtische Busverkehr in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Landkreis ständig ausgebaut worden ist.

Eike Höppner (SPD), sie sitzt seit 24 Jahren im Werkausschuss und verlässt mit der Kommunalwahl den Stadtrat, bestätigte das. Während ihrer ersten Amtszeit habe man noch vehement die Einführung einer Stadtbuslinie gefordert. Was mittlerweile in Sachen ÖPNV geschehen sei, sei enorm: „Das ist eine große Sache.“ Es wäre schön, wenn man das öffentlich mehr würdigen würde. Verkehrsreferent Franz Hermannsdorfer (FWG) schloss sich dem an: „Wir haben schon sehr viel für die Mobilität getan.“

Kostenlose Busse

Die Stadt lässt sich das Busnetz jährlich rund 800 000 Euro kosten. Die Forderung der Future-Bewegung, die Busse ab 2025 kostenlos nutzen zu können, ist aus Sicht der Stadtwerke nicht so einfach umzusetzen. Unabhängig von den jährlich rund 1,7 Millionen Euro, die das kosten könnte, spielt die Einbindung der Stadt ins MVV-Netz eine große Rolle – es könnte also einerseits sein, dass der MVV dem Ansinnen nicht zustimme. Andererseits bleibt das Problem, dass die überörtlichen Buslinien in diesem kostenlosen Netz nicht integriert sind.

Barbara Hagmann (Grüne) war aller möglichen Probleme zum Trotz der Meinung, dass man ein Zeichen setzen müsse. Wegen des Klimawandels sei es notwendig, Mobilität unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

E-Fahrzeuge

Die Forderung von Germering for future, ab sofort keine fossil betriebenen Busse mehr anzuschaffen, ist laut Haas ebenfalls nicht so einfach umzusetzen. Bei der nächsten Ausschreibung der Buslinien werde dies aber berücksichtigt. Allerdings müssten erst geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen und das Ladenetz ausgebaut werden. Für wasserstoffbetriebene Busse gebe es zudem im gesamten MVV-Netz nur vier Tankstellen. Der Landkreis beteilige sich aber an einer MVV-Studie die untersuche, welche Linien in welchem Zeitraum auf Hybrid-, Wasserstoff- Elektro oder Gasantrieb umgestellt werden können.

Erneuerbare Energien

Zum geforderten Ausbau der Stadtwerke zum Erzeuger erneuerbarer Energien sagte OB Haas, dass die Werke kein klassischer Erzeuger seien. Die Betriebssparten Strom und Gas werden nicht in eigener Regie betrieben. Er wies aber darauf hin, dass die Stadt dabei sei, das Nahwärmesystem weiter auszubauen. Das sei aber nicht einfach.

Bei der seit Jahren im Raum stehenden Nutzung von Geothermie sei man seit längerem in Gesprächen mit den Stadtwerken München, die dies in Freiham erfolgreich vormachen. Ohne einen finanzstarken Partner könne die Stadt das nicht schaffen.

Dass dies nicht der einzige Haken an der Sache ist, machte wiederum Eike Höppner deutlich. Spätestens seitdem in Puchheim ein Bürgerentscheid Geothermie in der Nachbarstadt ablehnte, ist die Umsetzung dieser Lösung noch schwieriger geworden.

Nutzung der Windkraft

Hadi Roidl (Grüne) war der Meinung, dass die Stadt Bewegung in das seit der bayerischen „10 H“-Abstandsregel brachliegende Thema der Windkraftnutzung bringen könnte. Möglich sei dies durch das Aufstellen einer eigenen Satzung. OB Haas gab ihm Recht und meinte, dass dies durchaus ein Thema im neuen Stadtrat werden könne. Untersuchungen darüber, wo ein Windrad im Stadtgebiet stehen könnte, sind spätestens seit der landkreisweiten Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft vor sieben Jahren bekannt. Mögliche Flächen liegen nördlich der B 2.

Sonnenstrom

Die Stadt hat laut Andreas Haas weiter das Ziel, auf der neuen Lärmschutzgalerie der A 96 eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung zu errichten. Ein erster Vorstoß in diese Richtung vor Jahren war zwar erfolglos, weil das Energie-Einspeisegesetz damals keine seriöse Wirtschaftlichkeitsprognose erlaubt habe. Ein neuerlicher Versuch könnte laut Haas aber erfolgreich sein. Jetzt begründet die Stadt den Bau einer PV-Anlage mit dem Hinweis darauf, dass der Strom den Eigenbedarf im Freibad und Polariom decken soll.