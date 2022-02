Marktsonntag wegen Corona abgesagt

Von: Klaus Greif

Das Archivfoto stammt aus dem Jahr 2015 © Weber

Die Pläne für den nächsten Marktsonntag waren schon bis ins Detail ausgearbeitet. Er sollte am 1. Mai nach zwei Jahren Pause mit einem neuen Konzept durchgeführt werden.

Germering – Jetzt hat der Wirtschaftsverband als Veranstalter die Notbremse gezogen: Wegen der unsicheren Corona-Lage ist der Marktsonntag abgesagt worden.

Es hätte ein Neuanfang werden sollen, erzählt Katrin Schmidt, die mit Jürgen Andre dem Wirtschaftsverband vorsteht. Mit einem neuen Organisator, der Germeringer Werbeagentur imm-GmbH, und einem veränderten Konzept habe man den nächsten Marktsonntag geplant. Ziel sei es gewesen, den Fokus von den oft kritisierten Fieranten umzulenken auf mehr familienfreundliche Angebote.

Rahmenprogramm war geplant

Auf mehreren kleinen Bühnen war ein attraktives Rahmenprogramm geplant. Die erfolgreiche „Classic meets classic“-Reihe der imm-Agentur, die seit Jahren vor der Stadthalle klassische Musik mit einer Oldtimer-Schau und -Rallye zusammenbringt, hätte ebenfalls für zusätzliche Qualität sorgen sollen. Außerdem war geplant, eine Art Magazin herauszubringen, in dem sich der Einzelhandel präsentiert.

Seit dem vergangen Jahr habe man an der Vorbereitung gearbeitet, berichtet Schmidt. Jetzt sei die Zeit gekommen, kostenintensive Schritte anzustoßen. Aber die aktuelle Corona-Lage lasse dies nicht zu: „Das finanzielle Risiko ist zu hoch“, erklären Schmidt und Jürgen Andre. Der rein ehrenamtlich arbeitende Wirtschaftsverband könne sich das nicht leisten.

Gesetzeslage

Hintergrund der Absage ist vor allem die aktuelle Gesetzeslage zur Durchführung von Märkten. Laut Schmidt müsste man den gesamten Marktsonntags-Bereich – „Vom Ihle bis zum Egomio“ –absperren und an Zugangskontrollen den 2Gplus-Nachweis verlangen. Dies sei schwer durchführbar und zudem kostenintensiv, sagt Katrin Schmidt, die Mitbetreiberin der Buchhandlung Lesezeichen ist. Sie habe das Problem mit Jürgen Andre und der Eventagentur immer wieder durchgesprochen. Auch die Frage, ob man einfach noch etwas warten und auf Lockerungen hoffen soll, habe eine großes Rolle gespielt. Die Absage sei aber letztlich die einzig richtige Antwort gewesen. Das finanzielle Risiko sei einfach zu groß gewesen, so Schmidt.

Der Wirtschaftsverband hätte sich zudem von der bayerischen Politik mehr Flexibilität erwartet. Bayern sei das einzige Bundesland, in dem verkaufsoffene Sonntage auch in Zeiten der Pandemie nur in Verbindung mit Märkten durchgeführt werden dürfen.

Katrin Schmidt weist in diesem Zusammenhang auf ein weiteres Problem hin: „Viele Fieranten, die Jahr für Jahr bei uns waren, gibt es gar nicht mehr.“ Sprich: Ein großer Teil der fahrenden Stand-betreiber hat die Pandemie wirtschaftlich nicht überlebt und sich eine anderes Standbein gesucht.

Man könne das zwar ausgleichen, weil es viele Vereine und Institutionen gibt, die sich am Marktsonntag präsentieren wollen. Die müssten aber weniger Standgebühren bezahlen – und diese Einnahmen seien auch wichtig, um die Durchführung des Marktsonntags finanziell möglich zu machen.

