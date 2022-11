Martinsbühne sorgt für beste Unterhaltung

Was tun? Irene Thebing (v.l.) und Oliver Kübrich mit dem unerwarteten Besucher Franz Unterreitmeier. © Privat

Einmal wieder herzlich lachen können. Ein Wunsch, der jetzt für viele Theaterbesucher in Erfüllung ging.

Germering – „Wir haben zur Zeit wegen Corona und dem Ukraine-Krieg und seinen schlimmen Folgen eh nicht viel zu lachen“, sagte Bettina Groß, die sich mit ihrem Mann Dieter die Komödie „Altwerden ist nichts für Feiglinge“ in der Martinsbühne angeschaut hat.

„Deshalb hat es richtig gut getan, abzuschalten, zu lachen und sich lediglich auf die Sorgen des 80-Jährigen Protagonisten einzulassen.“ Und mit liebevollen Blick auf ihren Angetrauten meinte sie dann noch, „gut, dass uns keiner vorschreibt, ob wir zusammen wohnen dürfen oder nicht“.

Um Hugo Bergstetter (Oliver Kübrich) dreht sich das turbulente Spiel. Ein 80-jähriger Witwer, der sich nach dem Tode seiner Frau neu verliebt hat und nun eine Wohngemeinschaft mit Sylvie Taler (Irene Thebing) eingegangen ist. Pech nur, dass der Eigentümer der Münchner Wohnung Stiefsohn Peter Merker (Franz Unterreitmeier) ist, der dem Stiefvater zwar Wohnrecht auf Lebenszeit einräumte, jedoch vertraglich auch festgelegt hat, dass dies nur für ihn alleine gelte.

Dass die wilde Ehe auffliegen könnte, befürchten beide nicht. Stiefsohn Merker lebt schließlich im entfernten Frankfurt und hat bisher nur wenig Interesse an einem München-Besuch gezeigt. Doch es kommt anders. Als sich Sylvie und Hugo ein gemütliches Frühstück schmecken ließen, klingelt es an der Wohnungstür. Da steht er nun, der Stiefsohn und verkündet dem erstaunten Bergstetter, dass er Eigenbedarf anmelde und die Wohnung selber beziehen möchte. Nun ist guter Rat teuer. Um den Rauswurf abzuwenden, zieht das verliebte Rentnerpärchen alle Register und schreckt auch nicht vor kriminellen Machenschaften zurück. (Uli Singer)

Termine

„Altwerden ist nichts für Feiglinge“ wird noch am Freitag, 25., und am Samstag, 26. November, jeweils um 19.30 Uhr aufgeführt. Karten gibt es an der Abendkasse. Näheres auf www.martinsbuehne.de.

