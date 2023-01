„Der goldene Topf“: Theaterklassiker in fantasievoller Umgebung

Germering

Von Ulrike Osman schließen

Ein Märchen ist normalerweise eine simple Geschichte mit formelhaften Wendungen, leicht verständlichem Plot und naiver Moral.

Germering – Nicht so das Kunstmärchen, schon gar nicht dann, wenn es aus der Feder von E.T.A. Hoffmann stammt, wie „Der goldne Topf“. Das Oberstufentheater am Max-Born-Gymnasium machte aus dem nicht ganz leichten Stoff einen unterhaltsamen und beeindruckenden Theaterabend.

Schon der Weg in die Aula gab den Zuschauern einen Vorgeschmack auf die Fantasiewelt, die später im Stück eine große Rolle spielen würde. Schwarz verkleidete, mit bunten Lämpchen und Bildern geschmückte Wände verliehen den Schulfluren eine geheimnisvolle Note – und vermittelten einen ersten Eindruck davon, wie viel Arbeit sich die Schülerinnen und Schüler gemacht hatten. Auf die Beine gestellt wurde die Produktion vom P-Seminar Theaterorganisation und dem Profilfach Theater unter der Leitung von Lehrerin Barbara Strödecke.

Auf der Bühne gerät die Hauptfigur Anselmus (Nora Berkmann) in einen Strudel von Geheimnissen, die den etwas tolpatschigen Studenten gehörig durcheinander bringen. Eine als „Apfelweib“ getarnte böse Zauberin (Magdalena Oswald) will ihn verhexen. Er verliebt sich in die blauen Augen einer Schlange, nimmt eine Stelle bei einem undurchsichtigen „Archivarius“ (Marlon Gottschling) an – und fühlt sich immer wieder hin- und hergerissen zwischen Realität und der Welt des Wunderbaren. „Ich schaffe es nicht dazuzugehören“, seufzt Anselmus gleich zu Beginn.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Sein Kostüm aus übergroßem Sakko und zu weiter Hose unterstreicht seine Verlorenheit. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach einer gesicherten Existenz, wie sie von spießbürgerlichen Figuren wie Konrektor Paulmann (Sarah Roder) und seiner Tochter Veronika (Sandrine Rölle) verkörpert wird.

Auf der anderen Seite lockt die märchenhafte Welt Atlantis, die sichtbar wird durch die magischen Kräfte des „goldnen Topfes“. Der Archivarius und seine Tochter Serpentina (Madita Szantho von Radnoth) entstammen dieser von Fantasie, Staunen und Bewunderung geprägten Welt, die Romantikern wie E.T.A. Hoffmann zu Beginn des 19. Jahrhunderts so viel erstrebenswerter erschien als der schnöde Alltag.

Die komplizierte Handlung war klugerweise im Programmheft vollständig erklärt. Als Zuschauer tat man gut daran, sich die Lektüre vor Beginn zu Gemüte zu führen. Dadurch konnte man dem Geschehen auf der Bühne besser folgen – und gespannt sein auf den ein oder anderen inszenatorischen Kniff.

Wie zum Beispiel würden in Kristallflaschen eingesperrte Person dargestellt werden? Sehr geschickt, wie sich herausstellte – mit Hilfe von großen Rahmen, in denen mit Glühlämpchen die Silhouette einer Flasche nachempfunden war. Musik und Lichteffekte sorgten für passgenaue Stimmungswechsel.

Als der Archivarius Lindhorst im schwarzen Zauber-Cape über die Bühne schritt, wehte ein Hauch Harry Potter durch die Inszenierung. Und auch wenn die hinteren Zuschauerreihen vermutlich nicht jedes Wort der mikrofonlosen Aufführung verstanden, gab’s am Schluss begeisterten Beifall für eine tolle Schultheatertruppe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.