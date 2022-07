Neuer Mietspiegel Germering: Anstieg um über acht Prozent

Teilen

Präsentierten den Mietspiegel (stehend v.l.): Helmut Gallecker (Liegenschaftsamt), Kai Becker, Prof. Dr. Helmut Küchenhoff (beide LMU), Peter Irrgeher (Mieterverein München), OB Andreas Haas sowie (sitzend v.l.) Rickmer Schulte (LMU) und Lara Suarez (Liegenschaftsamt). © Kürzl

Eine Wohnung in der Stadt zu mieten wird immer teurer. Im Vergleich zum Jahr 2020 sind die Mieten um 8,3 Prozent gestiegen – eine Quote, die in etwa der der vergangenen Jahre entspricht. Das geht aus dem neuen Mietspiegel für das Jahr 2021 hervor.

Germering – So kletterte die durchschnittliche Nettomonatsmiete pro Quadratmeter von 10,90 auf 11,81 Euro. Insgesamt sei eine Steigerung von Qualität und Ausstattung der Wohnungen festzustellen, erklärte Professor Helmut Küchenhoff vom Institut für Statistik an der LMU München. Das Institut hat den Mietspiegel, wie in den vergangenen Jahren, in Zusammenarbeit mit der Stadt erstellt. Im Vergleich zu früher habe man nun auch die Lage der Wohnungen sowie deren Entfernung zu Einrichtungen des öffentlichen Lebens oder Einkaufsmöglichkeiten einfließen lassen, so Küchenhoff weiter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In die Erhebung wurden Gebäude mit vier und mehr Wohneinheiten mit einbezogen, nicht aber Wohnungen des sozialen Wohnbaus oder solche, die von den Eigentümern selbst oder gewerblich genutzt werden. Zufrieden ist man bei Stadt und LMU mit der Rücklaufquote der Fragebogen: Mit etwa 880 bei der aktuellen Erhebung liegt die Zahl im Bereich der vergangenen Jahre.

Neu in diesem Jahr ist außerdem, dass der Mietspiegel auf die Homepage der Stadt gestellt wird. „Damit fallen die drei Euro Gebühr für die gedruckte Version weg“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Haas. Der gedruckte Mietspiegel wird trotzdem noch aufgelegt, aus Kostengründen allerdings in geringerer Stückzahl und um den kostenfreien Online-Zugang einigermaßen auszugleichen.

Zugänglich ist der Mietspiegel ab morgigem Mittwoch. Voraussetzung ist, dass der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung dem Mietspiegel als qualifiziertes Instrument zustimmt. Das bedeutet, dass dieser nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt ist. Zudem muss er von der Stadt und den Interessenvertretern der Vermieter und Mieter anerkannt sein. Die Zustimmung gilt jedoch als sicher.

Wie Peter Irrgeher vom Mieterverein München informierte, erkenne das Amtsgericht Fürstenfeldbruck den Mietspiegel als Grundlage für Entscheidungen an. „Der Mietspiegel hat eine befriedende Wirkung“, so Irrgeher. Erhebliche Kosten bei Streitfällen könnten dadurch eingespart werden.

Hingewiesen wurde im Rahmen der Präsentation darauf, dass ein Mietspiegel keine Mietpreisbremse bedeutet. Er führt also nicht zu einer Beschränkung der Mieten. Er stellt objektiv dar, wie hoch das Mietniveau in Germering ist. Daran könnten sich Vermieter und Mieter orientieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.