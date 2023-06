Sonnwend-Feuer in Germering wegen Brandgefahr abgesagt - Moorenweis findet statt

In Moorenweis findet das Sonnwend-Feuer statt.

Bei Sonnwend-Feiern werden vielerorts Feuer entzündet. Bei der Hitze und Trockenheit ist dies derzeit nicht unproblematisch. Das Fest in Unterpfaffenhofen wurde bereits abgesagt.

Fürstenfeldbruck/Germering - „In unserer Region herrscht aktuell Waldbrandgefahr Stufe vier von fünf“, sagt Kreisbrandrat Christoph Gasteiger. „Die Durchführung einer solchen Veranstaltung würde ich nur mit großer Vorsicht beschließen.“

Je größer ein Feuer ist, desto größer sei die Gefahr des Funkenflugs, erklärt Gasteiger – und damit die Gefahr, dass die Flammen auf Wiesen, Felder oder Wald übergreifen. Wenn man ein Fest unbedingt durchziehen will, rät Gasteiger, das Feuer vielleicht nur halb oder ein Drittel so groß zu machen.

Die Entscheidung der Burschen Unterpfaffenhofen, das Feuer am See abzusagen, fiel am Donnerstagmorgen, berichtete Schriftführer Jakob Reichel. Einen Ersatztermin gibt es bis dato nicht.

Der TSV Moorenweis dagegen will seine Party veranstalten. Seit Wochen ist gerade die Turnerabteilung mit den Planungen befasst. „Die Turner, vor allem die Kinder, proben seit Wochen für ihre Aufführung“, sagt Marina Wendt, Vize-Abteilungsleiterin. Abgesagt werde nur bei schlechtem Wetter. Das Fest am Freitag soll um 19 Uhr starten. Die Feuerwehr Moorenweis sei vor Ort. Auch die Pfadfinder Olching planen ein Sonnwendfeuer. Dieses findet am Samstag im Pfadfinderheim statt. Los geht es um 18 Uhr. lif

