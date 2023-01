Morigl-Areal: Hier rollen wohl bald die Bagger an

Von: Hans Kürzl

Noch ist das Morigl-Areal verwildert, doch schon bald können hier nach jahrelanger Debatte die Bagger anrücken. © mm

Nun können die Pläne für die Bebauung des so genannten Morigl-Areals an der Landsberger Straße in Germering verwirklicht werden.

Germering – Der Stadtrat stimmte mehrheitlich zu. Als die Debatte um die Radwegs-Planung entfachte, griff ein Stadtrats-Mitglied plötzlich zum Zollstock.

Es hatte durchaus etwas plakatives, als Rudolf Widmann (CSU) in der Stadtrat-Sitzung mit zwei Zollstöcken die Breite von vier Metern demonstrierte, die der Radweg künftig haben wird. Er wollte damit nicht nur aufzeigen, dass sich dort zwei Radfahrer gefahrlos begegnen und Stoßzeiten wie nach der Ankunft einer S-Bahn bewältigt werden können. Widmann reagierte auch auf die Kritik von SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth.

Der wiederholte seine Bedenken aus dem jüngsten Planungs- und Bauausschuss, dass der geplante Geh- und Fahrradweg entlang der Südseite des Grundstücks zu schmal sei. „Der Radverkehr bleibt auf der Strecke“, sagte der SPD-Stadtrat. Dabei müsse es sich eigentlich in den Beschlüssen widerspiegeln, dass Germering eine fahrradfreundliche Kommune sei. Dass an anderen Stellen wie am Kleinen Stachus Engstellen für Radverkehr bestünden, sei kein Argument, so Liebetruth.

Verbesserte Planung für Radwege

Auch Stadtbaumeister Jürgen Thum wies wie in der Ausschuss-Sitzung darauf hin, dass die Stadt eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung erreicht habe. „Die hat zweieinhalb Meter betragen. Da darf man schon von einer Verbesserung sprechen“, betonte Thum. Die Möglichkeit zur Verbreiterung habe man durch einen Grundstücksverkauf bekommen.

Dennoch blieben Liebetruth und die SPD-Fraktion geschlossen bei der Ablehnung des Bebauungsplans, im Gegensatz zu den anderen Fraktionen. Aus den Reihen der CSU konterte das deren Sprecher Oliver Simon: „Damit ignoriert man auch den Bau von 26 Sozialwohnungen.“ Auf deren Bau hatte ebenso Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) hingewiesen. Simon hielt Liebetruth auch vor, sich für den Wahlkampf zum Landtag warmlaufen zu wollen. Liebetruth bewirbt sich für die SPD im Wahlkreis im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost um ein Mandat. Dagegen verwahrte sich Andrea Schaal (SPD).

Sie habe ihren Fraktionskollegen schon so verstanden, dass man die Wohnungen benötige. „Aber die Radproblematik ist keine Lappalie.“

Baubeginn schon Ende diesen Jahres?

Wann es nun sichtbar mit den Baumaßnahmen los geht, ist noch ungewiss. Stadtbaumeister Thum rechnet damit, dass zunächst der Bauantrag des privaten Investors zeitnah kommen wird. Ansonsten hänge ein Baubeginn von den aktuell bekannten Problemen wie Lieferschwierigkeiten oder Fachkräftemangel ab. „Wenn der Investor schon Firmen an der Hand hat, kann es auch relativ schnell gehen.“

Thum deutete vorsichtig an, dass es unter Umständen gegen Jahresende 2023 losgehen könnte. Damit würde eine rund zwölf Jahre dauernde Debatte über das Areal ihr Ende finden.

