24 Stunden lang im Sattel: Biker aus Germering fährt bei Rennen in München mit

Von: Tobias Gehre

Im Sattel fühlt sich Adrian Vancea aus Germering richtig wohl – ob auf Tour im Landkreis oder im Gebirge. © Privat

Wenn anderen längst die Puste ausgeht, dreht er erst so richtig auf. Adrian Vancea aus Germering ist Mountainbiker mit Leib und Seele. Am Wochenende stellt er sich einer ganz besonderen Herausforderung. Er fährt das 24-Stunden-Rennen im Münchner Olympiapark – alleine.

Germering – Im Sattel fühlt sich Adrian Vancea wohl. So gut wie jede freie Minute verbringt der 43-Jährige auf seinem Mountainbike und sammelt im Gelände Höhenmeter. Seiner großen Leidenschaft frönt der Germeringer seit über 20 Jahren.

Seit 15 Jahren misst er sein Können bei Rennen mit anderen. Mehr als 40 Wettbewerbe hat er bereits bestritten – unter anderem in Deutschland, Österreich und seiner Heimat Transsilvanien in Rumänien.

Jetzt stellt er sich der ultimativen Herausforderung. Am Wochenende findet im Münchner Olympiapark das legendäre 24-Stunden-Rennen statt. Einen Tag und eine Nacht lang strampeln dort hunderte Sportler über Stock und Stein. Die Strecke hat es in sich. Auf 5,5 Kilometern muss ein Höhenunterschied von knapp 100 Höhenmetern überwunden werden. Höhepunkt ist natürlich der Olympiaberg mit knackigen Anstiegen. Für das große Rennen fühlt sich Vancea gut gerüstet. Er hat fleißig trainiert – unter anderem bei Wettbewerben, bei denen Normal-Radlern schon beim Zuschauen die Puste ausgeht. „Ich fahre meist Distanzen zwischen 80 und 220 Kilometern“, sagt der 43-Jährige. Dabei überwindet er nicht selten bis zu 7000 Höhenmeter.

Aber auch bei kleineren Ausfahrten im Landkreis sammelt Vancea Kondition. Dazu kommen noch Kraft- und Ausdauertraining. Das braucht er auch. Denn während andere beim 24-Stunden-Rennen in Achter- oder Vierer-Teams fahren, und sich so immer wieder abwechseln können, nimmt der Germeringer das Rennen alleine in Angriff. Vieles ist dabei Kopfsache, erklärt Vancea. „Rund 80 Prozent ist mental.“ Während des Rennens ist der Germeringer „im Tunnel“, wie er sagt. „Man kriegt nichts um sich herum mit, kann alles andere komplett ausblenden.“

Die schwierigste Zeit sei in der Nacht, zwischen 2 und 3 Uhr. Dann hilft ihm eine seltene Fähigkeit: In Pausen von rund 20 Minuten kann der Sportler 15 Minuten tief schlafen. „Danach fühle ich mich wieder wunderbar“, sagt er.

Bei der nötigen Energiezufuhr setzt der Rumäne auf einen bayerischen Klassiker: Brot mit Griebenschmalz. Hinzu kommen Bananen und isotonische Gels.

Unterstützung bekommt Vancea von seinem Kumpel Christian „Kiki“ Heitz. Der Germeringer ist Zweirad-Mechanikermeister und betreibt in Gilching das Fahrradhaus Silbernagl. Er sorgt dafür, dass das Mountainbike von Adrian Vancea immer in Top-Zustand ist und repariert es, wenn es sein muss, in Rekordzeit.

Eine Frage muss Adrian Vancea besonders oft beantworten: Warum tut man sich so etwas an? Daraufhin lacht der Germeringer nur und sagt: „Ich bin offenbar ein Masochist.“

