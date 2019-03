Museumsverein um Attraktivität bemüht

Der Förderverein Stadtmuseum bleibt unter der bewährten Führung von Lutz von Meyer. Die Mitglieder haben ihn und den Vorstand bei Neuwahlen fast unverändert bestätigt.

Germering – Fast schon historisch schnell hatte der Förderverein Stadtmuseum die Neuwahlen hinter sich gebracht. Kandidaten aufrufen, Blockabstimmung per Handzeichen – Zweiter Bürgermeister Wolfgang Andre hatte als Wahlleiter keine Mühe, um den Verein mit einer in der engen Vorstandschaft unveränderten Zusammenstellung in die nächsten zwei Jahre gehen zu lassen. Lutz von Meyer wurde als Vorsitzender ebenso bestätigt wie Stefanie Ilgen und Günter Zeidler als Stellvertreter. Schatzmeister bleibt Alfred Lödler, als Schriftführerin wurde Sylvia Doll bestätigt.

Die Mitgliederzahl blieb mit 154 in etwa stabil, während die Besucher des Stadtmuseums 2018 auf rund 900 zurückgingen. Der Vorsitzende von Meyer erklärte das mit attraktiveren Veranstaltungen in den Jahren zuvor. Es sei also keine Zahl, mit der man unzufrieden sein müsse. „Dennoch wollen wir uns um mehr Zugkraft, Verein und Museum bemühen“, so der Vorsitzende zum Bemühen bei den Besucherzahlen wieder zulegen zu wollen.

So sollen am Internationalen Museumstag am 19. Mai genannte archäotechnische Vorführungen stattfinden. „Man wird sehen können, wie früher Glasperlen hergestellt wurden oder wie Bronze gegossen wurde“, nannte von Meyer den 23 anwesenden Mitgliedern zwei Beispiele. Zum 20-jährigen Bestehen wird es zudem am 26. Juni eine Sonderausstellung zur Geschichte des Fördervereins Stadtmuseums geben. Ferner begleitet man die Vortragsreihe „Germering im 19. Jahrhundert“ des Förderverein für Heimatpflege Unterpfaffenhofen-Germering unterstützend mit, die am 29. März wegen des großen Erfolges im Herbst im Lena-Christ-Saal der Stadthalle wiederholt wird.

Allerdings sieht der Förderverein in seinem Wirken auch Grenzen. So beklagte Eleonore Cröniger, dass das Interesse der Grundschulen überschaubar sei. Das Angebot mit den Führungen werde mit Ausnahme der Theresenschule nur sehr begrenzt wahrgenommen. Cröniger: „Wenn Lehrkräfte da kein Beispiel geben, kann man schwer etwas ändern.“

Jürgen Knöckelmann gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass in großen Lehrerkollegien viele Kräfte von auswärts kämen. „Die haben dann keinen so besonders großen Bezug zur Geschichte unserer Stadt“, stellte Knöckelmann fest. Seiner Ansicht nach müsse man es über die Schiene der Elternbeiräte versuchen, auf die Lehrkräfte einzuwirken, um so dann das Interesse bei den Schülern zu wecken.

Dabei hatte Andre angemerkt, dass sich der Förderverein große Verdienste erworben habe, die Themen Ortsgeschichte und Archäologie in der Stadt präsent zu halten. „Der Verein leistet da eine ganze Menge“, stellte der Zweite Bürgermeister fest.