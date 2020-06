Nach Pfingstunwetter: Hohe Strafe für illegale Asbest-Sanierung

Knapp ein Jahr ist es her, dass ein Hagel-Unwetter große Teile Germerings verwüstet hat. Die Aufräumarbeiten nach dem Gewitter haben jetzt einen 77-jährigen Unternehmer vor Gericht gebracht. Er hatte eine zerstörte asbesthaltige Fassade saniert – ohne die nötigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Germering - Der Mann hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Der Rentner und Unternehmer hatte Arbeiter mit der Durchführung der Sanierung des Gebäudes beauftragt. An einem Julitag begannen die Männer dann damit, die asbesthaltigen Eternitplatten zu entfernen. Bereits nach kurzer Zeit mussten sie die Arbeit aber bereits wieder einstellen. Denn dafür gelten strenge Vorschriften. Die asbesthaltigen Platten dürfen bei der Entfernung keinesfalls beschädigt werden. Denn freigesetzte Asbestfasern können Lungenkrebs verursachen.

Um sich nicht zu gefährden, müssen die Arbeiter einen Schutzanzug, Handschuhe und eine Atemmaske tragen. Die Eternitplatten müssen befeuchtet werden, damit sich keine Fasern lösen und müssen zum Abtransport in spezielle Beutel verpackt werden. Die von dem 77-Jährigen beauftragten Arbeiter aber trugen keine Schutzkleidung, auch eine Absaugvorrichtung fehlte, zudem konnten die Arbeiter keinen Sachkenntnisnachweis vorlegen.

Platten beschädigt

Die Männer kannten sich wohl auch nicht sonderlich gut aus. Denn bei der Entfernung der Platten beschädigten sie diese. Als der 77-Jährige an dem Tag gegen 11 Uhr auf der Baustelle eintraf, hingen etwa an der Hälfte der Fassade noch Platten und drohten bei einem heftigen Wind zu Boden zu stürzen. Der 77-Jährige versuchte zwar eine Fachfirma zu beauftragen, um die restlichen Platten zu entfernen. Von zehn kontaktierten Firmen war aber lediglich eine dazu bereit – allerdings erst in einem halben Jahr. Kurzerhand beauftragte der Angeklagte seine Arbeiter, die restlichen Platten auch noch abzubauen.

Dass er nach dem Unwetter einen großen Fehler gemacht hatte, gestand der 77-Jährige am Amtsgericht auch ein. „Ich würde es heute auf keinen Fall noch mal so machen“, beteuerte er und betonte: „Ich bin schlauer geworden.“ Dass er dafür bestraft wird, sah er auch ein. Allerdings bat er um eine mildere Strafe als im Strafbefehl ausgesprochen. Danach sollte er 5 950 Euro (85 Tagessätze zu je 70 Euro) für die Beihilfe zum unerlaubten Umgang mit gefährlichen Abfällen bezahlen. Doch der Mann lebt von lediglich 589 Euro Rente, die er mit Fahrten von behinderten Kindern zu deren Schule und seinem Gewerbe etwas aufbessert. Die Strafe wurde dann auch aufgrund seines Geständnisses und seiner Reue reduziert, auf 3 200 Euro (80 Tagessätze zu je 40 Euro). Zudem kann er beantragen, die Strafe in Raten abzuzahlen. (sus)