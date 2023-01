Ohne sie hätte das Hospiz nicht gebaut werden können

Von: Ulrike Osman

Gabriele Strobl © mm

Den Start ihres Herzensprojekts hat Gabriele Strobl noch miterlebt. Im vergangenen Juni öffnete das Hospiz an der Unteren Bahnhofstraße seine Pforten.

Germering – Im September besichtigte sie die hellen, lichtdurchfluteten Räume – und konnte zufrieden sein. Nun ist die Frau, die den Bau der Einrichtung erst möglich machte, in hohem Alter gestorben.

„Herr Braun, warum haben wir kein Hospiz in Germering?“ Viele Male ist in Ansprachen dieser Satz zitiert worden, mit dem Gabriele Strobl einst den Stein ins Rollen brachte. Ihr Mann Max war kurz zuvor in einem Münchner Hospiz gestorben. Auf die Frage, warum für Sterbende in Germering kein solcher Ort der Geborgenheit zur Verfügung stehe, wusste Alt-OB Peter Braun zunächst keine Antwort.



Das Grundstück

Sicherlich wären Standortsuche und Finanzierung schwierig gewesen, hätte die ehemalige Lehrerin nicht die Max-und-Gabriele-Strobl-Stiftung gegründet – mit dem erklärten Ziel, ein Hospiz zu errichten und zu betreiben. Die Stifterin stellte dafür das Grundstück zur Verfügung, Hier sind neben dem stationären Hospiz auch ein Frauenhaus, das Büro der Germeringer Sozialstiftung sowie Beratungsräume des Hospizvereins Germering untergebracht. Im Namen des Gebäudes – Max-und-Gabriele-Strobl-Haus – lebt die Erinnerung an die Stifterin und ihren Ehemann fort.



Hochzeit im Jahr 1955

Die beiden hatten 1955 geheiratet. Die damals 30-jährige Gabriele Strobl war kurz zuvor als Lehrerin verbeamtet worden. Sie hatte bereits an mehreren Schulen in München und ganz Bayern gearbeitet und war auch schon als Schulleitervertreterin eingesetzt gewesen. Dennoch neigte die Mutter einer Tochter dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Ihr Staatsexamen habe sie nur bestanden, weil sie im Gebet Pater Rupert Mayer um Hilfe angerufen habe – davon blieb sie ihr Leben lang überzeugt.



Mit viel Sinn für Ästhetik und einem großen Interesse an Kunst und Ethnologie war die Germeringerin ein höchst kultivierter, offener und unvoreingenommener Mensch. Eine gepflegte, damenhafte Erscheinung war ihr bis ins hohe Alter wichtig. Gleichzeitig beschreiben Freunde sie als tüchtige, effiziente und vorausschauend handelnde Person – bis hin zur Auswahl der Musiker für ihr eigenes Requiem. Dass es genauso wurde wie gewünscht, hätte Gabriele Strobl sicherlich gefreut.

