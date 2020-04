Neu im Stadtrat: Er will auch in unruhigen Zeiten ruhig bleiben

So leicht bringt Lorenz Wagner nichts aus der Ruhe. „Ich würde mich schon einen gelassenen Menschen nennen“, sagt der 53-Jährige über sich. Doch als der Einzug in den Stadtrat feststand, ging der Puls doch ein ganz klein wenig nach oben.

Germering – „Ich hab’s kaum glauben können“, erinnert er sich an den großen Moment des persönlichen Erfolges. Immerhin war der 16. Listenplatz bei den Freien Wählern, von dem der Landwirt aus startete, nicht gerade der ideale Ausgangspunkt. „Deshalb war ich angenehm überrascht“, erzählt Wagner.

Die Freude hat er mit seiner Familie und guten Freunden geteilt. Familie und Heimat sind für Wagner ein wichtiger Rückzugsort – er ist zwar in Pasing zur Welt gekommen, aber von Kindesbeinen an in der Dorfstraße zu Hause. Und so liegt ihm der Erhalt der unmittelbaren Umgebung sehr am Herzen.

Wasser- und Umweltschutz

Am Wasser- und Umweltschutz ist er schon rein beruflich interessiert. Der Natur müsse man mit Respekt begegnen, so Wagner. Das schließe jedoch ein Wachstum der Stadt und seiner Wohnbebauung nicht aus. „Es muss moderat gestaltet werden, damit alle mitkommen“, betont der 53-Jährige. „Und man muss den Menschen, Ihren Sorgen und Anliegen zuhören.“

Genauso will Wagner auch erst einmal im Stadtrat verfahren. „Wenn man dort neu reinkommt, sollte man ganz am Anfang erst einmal zuhören“, sagt er. Er möchte von den Erfahrungen von Franz Hermansdorfer und Martina Seeholzer profitieren, mit denen er im Stadtrat die Freien Wähler vertritt. Einen ruhigen Ton will er auch mit den anderen Fraktionen pflegen. In der Kommune, der Stadt, müsse es vor allem einen Zusammenhalt geben. „Die aktuelle Krise hat deutlich gezeigt, dass das sehr gut geht“, so Wagner. Parteipolitik stehe da in der zweiten Reihe.

Auch privat setzt der frisch gebackene Stadtrat auf Ruhe und Entspannung. „Sehr gerne Wellness, da lässt es sich wunderbar entspannen“, so sein Rezept, um in der wenigen freien Zeit Kraft zu tanken.