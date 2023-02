Konzept der neuen Leiterin: Stadthalle plant Kultur-Sprechstunden

Von: Klaus Greif

Kathrin Jacobs leitet seit gut einer Woche die Stadthalle und das Kulturamt. Im Gespräch mit dem Münchner Merkur stellte sie ihr Konzept vor. © Peter Weber

Die Neue Leiterin der Stadthalle Germering, Kathrin Jacobs, stellt erste Pläne vor. Unter anderem werden die Stammtische reaktiviert.

Germering – Kathrin Jacobs ist seit gut einer Woche als Nachfolgerin von Medea Schmitt für das städtische Kulturamt und die Stadthalle verantwortlich. Sie sei nicht mit einem Koffer angekommen, aus dem sie ein fertiges, neues Konzept für das Haus zaubern werde, sagt sie bei einem Gespräch in ihrem Büro – es sieht hier noch fast genau so aus wie bei ihrer Vorgängerin. Es sei nicht mehr so wie früher, als der Leiter eines Kulturhauses quasi wie ein Staatsintendant auftreten und festlegen konnte, wo und wie es lang geht, erklärt Kathrin Jacobs ihre leichte Zurückhaltung bei der Frage, was ihre Pläne sind.

In der Findungsphase

Sie sei immer noch in der Findungsphase. Und sie müsse erst einmal die Germeringer Kulturszene erkunden und mit den Akteuren sprechen, müsse sehen, mit welchem Publikum sie rechnen kann. Und, ganz wichtig: Sie müsse die Kulturpolitik vor Ort kennenlernen. Erst wenn all dies geschehen ist, werde sie sagen könne, was sie und ihr Team machen können und machen wollen.

Sie habe natürlich das Glück, dass Medea Schmitt nach zwei Jahrzehnten ein tolles, florierendes Haus hinterlassen habe. Den Übergang könne sie jetzt nutzen und auch einmal kurz innehalten, um zu prüfen: „Passt das alles noch oder müssen wir etwas ganz anders machen?“

Gespräche suchen

In ihrer Funktion als Kulturamtsleiterin werde sie in den nächsten Wochen verstärkt das Gespräch mit den Germeringer Gruppierungen und Vereinen suchen. Dabei helfe auch das in Kürze stattfindende Vorbereitungstreffen für die Musiknacht, die am 1. Juli stattfindet. Darauf freue sie sich schon.

Erste konkrete Punkte für die Kultur vor Ort kann Kathrin Jacobs schon nennen: sie werde den Kultur-Stammtisch wieder ins Leben rufen, der wegen Corona eingeschlafen ist. Dabei plane sie, immer wider mal Referenten einzuladen, die Tipps zu bestimmten Themen geben können.

Das zweite Vorhaben ist eine tatsächliche Neuerung: „Wir werden künftig jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr eine Kultur-Sprechstunde anbieten.“ Hier können örtliche Künstler vorbei kommen und über Dinge sprechen, die einem auf der Seele brennen. Sie sei gespannt, wie diese beiden Punkte angenommen werden, ergänzt Kathrin Jacobs.

Das Programm

Das große Kulturprogramm der Stadthalle läuft derweil noch so weiter, wie es von Medea Schmitt geplant worden war. Sie sei noch im Januar mit ihrer Vorgängerin auf eine wichtigen Messe in Freiburg gewesen und habe dabei wichtige Erfahrungen gemacht. Medea Schmitt habe jedenfalls auch hier hochkarätige Arbeit abgeliefert, die überall auf sehr gute Resonanz gestoßen sei.

Klar sei aber auch, so Jacobs, dass die Kulturszene aktuell vor großen Herausforderungen stehe: „Wir sind in einem gesellschaftlichen Umbruch. Die Menschen gehen nicht mehr so leicht ins Theater oder in die Kultursäle.“ Das habe viele Ursachen, aber den Tatsachen müsse man sich stellen. Man müsse sich beispielsweise fragen, ob man die Kultur zu den Menschen bringen könne. „Vielleicht muss man künftig Poetry Slams für Demenzkranke im Altenheim aufführen.“ Sie freue sich jedenfalls auf alle Herausforderungen.

