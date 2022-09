Südtiroler Küche und mehr: Die neuen Stadthallen-Wirte sind da

Von: Klaus Greif

Auf ein gutes Gelingen: Die neuen Wirte der Stadthalle Andreas und Dana Fink (3. und 4. v.l.) werden von OB Andreas Haas, Stadthallenleiterin Medea Schmitt und Kulturreferent David Kulbe willkommen geheißen. © Weber

Andreas und Dana Fink sind die neuen Pächter der Stadthalle-Gastronomie. Der Südtiroler Koch und seine aus Tschechien stammende Frau, sie ist ebenfalls Köchin, betreiben derzeit noch das Casino des Tutzinger Yachtclubs.

Germering – Die Stadthalle steht seit rund zwei Jahren ohne Wirt da. Die bisherigen Pächter Max Hippius und Martin Reiter hatten im Jahr 2020 wegen der Corona-Auswirkungen ihren Vertrag gekündigt. Die Suche nach einem neuen Pächter hat sich als nicht so einfach erwiesen. Wie Stadthallenleiterin Medea Schmitt jetzt bei der Vorstellung von Andreas und Dana Fink berichtete, hat auch hier die Pandemie alles durcheinander gebracht.

Momentan wird saniert

Letztlich habe aber eine mit der Suche beauftragte Agentur aus 30 eingegangenen Bewerbungen sechs für eine Endauswahl herausgefiltert. Nach einer Vorstellungsrunde haben sich die Mitglieder des Betriebsausschusses Stadthalle für das Ehepaar Fink entschieden. Bis der gebürtige Südtiroler und seine Frau das Restaurant in der Stadthalle öffnen, wird es aber noch etwas dauern. Momentan werden dort nämlich noch dringend notwendige Reparaturen und Sanierungen durchgeführt. Gastraum und Küche seien momentan eine Baustelle, erzählte Medea Schmitt bei der Präsentation der neuen Pächter im Nachtasyl der Stadthalle. Bis zur Öffnung des Restaurants werden Andreas und Dana Fink allerdings schon bei allen Veranstaltungen im Haus einen Catering-Service anbieten.

Andreas Fink stellte sich als Südtiroler vor, der für seinen Beruf um die ganze Welt gereist ist. Bevor er nach Deutschland gekommen ist, hat er 14 Jahre als Koch und Gastronom in England gearbeitet. Die Sehnsucht nach seiner Heimat hat ihn dann nach Bayern verschlagen – nach Südtirol zurückkehren wollte er nicht, aber zumindest näherkommen wollte er dem nördlichsten Landesteil Italiens. Und so fiel die Wahl auf die Region München. Seine Frau Dana, die beiden lernten sich noch in einer Südtiroler Küche kennen, trug die Entscheidung mit.

In Tutzing

Seit sieben Jahren betreiben die beiden das Casino im Yachtclub Tutzing. Sie haben den Vertrag dort gekündigt, erzählt Andreas Fink. Allerdings hofft der Club noch darauf, dass er seine Köche doch noch irgendwie behalten kann. Es gibt laut Fink Überlegungen, die Bewirtung in Tutzing möglicherweise als Caterer weiter zu übernehmen.

Produkte aus der Heimat

Für die Stadthalle verspricht Andreas Fink eine Südtiroler Küche, die mehr bietet als Knödel und Speck. Viele seiner Produkte inklusive des Weins beziehe er der Qualität wegen aus seiner Heimat. Die Verbindungen zu guten Lieferanten seien auch deswegen gut, weil seine Schwester in Südtirol ein Restaurant führe.

Den Start in Germering wollen Andreas und Dana Fink nicht überhastet vom Zaun brechen. Zurzeit befinde man sich noch in der nicht einfachen Personalsuche. Außerdem müsse er sich genau mit allen Abläufen des Hauses inklusive der Bewirtung bei Veranstaltungen vertraut machen, eher er mehr zum künftigen Betrieb sagen kann. Fest steht aber schon, dass das Restaurant – die Namenssuche ist noch nicht entscheiden – täglich ab 11 Uhr geöffnet sein soll.

