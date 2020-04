Neue Stadträte im Porträt: Linke will die Stadt erschwinglich halten

Mit Stephanie Lehenmeier zieht eine echte Germeringerin in den Stadtrat ein. Im Juni vor 30 Jahren hat sie hier das Licht der Welt erblickt – und Germering seitdem nicht verlassen.

Germering – Die alleinerziehende Mutter der sechsjährigen Emily war Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, die sich erstmals an den Kommunalwahlen beteiligte.

Dass sie den Sprung in den Stadtrat schaffen würde, habe sie im Vorfeld nicht so recht geglaubt. Als es dann feststand, habe sie ganz laut „Juhu“ geschrien. So richtig fassen könne sie ihren Erfolg aber immer noch nicht, erzählt die kaufmännische Angestellte. Mit dem Ergebnis ist ein Traum für sie in Erfüllung gegangen: „Ich wollte immer schon in den Stadtrat, um was zu ändern.“

Als Ziele für ihre politische Arbeit nach der Wahl nennt sie vor allem soziale Themen. Sie will sich für kostenlose Kitas und Horte einsetzen und dafür kämpfen, dass sich ein Normalverdiener Germering wieder leisten kann. Auch Schulen werden ihr Thema sein – als Klassen-Elternsprecherin an der Kleinfeldschule, die ihre Tochter seit diesem Schuljahr besucht, weiß sie, wo vielen der Schuh drückt.

Stephanie Lehenmeier ist zurzeit wie so viele Eltern dreifach gefordert – sie befindet sich im Home-Office, muss sich um das Schulpensum ihrer Tochter kümmern – und zudem noch dafür sorgen, dass der Kleinen nicht die Decke auf den Kopf fällt.

Dabei könne sie froh sein, dass sie über einen Garten verfüge, sagt die neue Stadträtin – und über eine Tochter, die das alles wunderbar mitmache. Ausflüge in die Natur könnten mithelfen, die jetzige Situation erträglicher zu machen. Sie und ihre Tochter gehen normalerweise gerne zum Germeringer See – aber auch das fährt sie in der jetzigen Zeit zurück: „Wir bleiben zuhause.“