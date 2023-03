Neue Wirte sorgen für frischen Wind am Germeringer See

Von: Peter Loder

Bewirten jetzt den Kiosk am Germeringer See: Melanie Bozicnik und Karsten Volkmer. © lo

Zwei junge Gastronomen haben den Kiosk im Naherholungsgebiet am Germeringer See übernommen.

Germering – Ein frischer Wind weht am Germeringer See. Und je lauer das Lüftchen wird, je voller wird es im Biergarten der neuen Seekiosk-Betreiber. Melanie Bozicnik (31) und Karsten Volkmer (32) haben das idyllisch direkt am See gelegene Schmankerl-Blockhaus übernommen, nachdem der seit vier Jahren dort tätige Johann Reitmeier in Ruhestand gegangen ist.

Für die beiden Neuen ist es zwar die erste Gastro-Station in leitender Position, doch Erfahrung genug hat vor allem die Wirtin schon gesammelt. Der Vater von Melanie Bozicnik führte drei Jahrzehnte lang den Prinzregent-Garten in Pasing, die 31-Jährige ist deshalb quasi in der Wirtsstube groß geworden.

Dort kreuzten sich auch die Wege mit ihrem Geschäftspartner am Germeringer See. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Karsten Volkmer jobbte bei Bozicnik im Biergarten und suchte eine neue Herausforderung. Ebenso wie seine Kollegin, die unbedingt in der Branche weitermachen wollte, nachdem ihr Vater das Geschäft aufgab. Da kam der freiwerdende Seekiosk gerade recht.

Das nur geschäftlich verbandelte Paar half zunächst bei Reitmeier aus, meldete danach sein Pachtinteresse bei der Stadt an und setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch. Auch deshalb, weil Volkmer bei der Erstellung eines Businessplans von seiner Erfahrung während des Tourismusstudiums in Deventer (Niederlande) profitierte. Das hatte den in Rheine aufgewachsenen Studenten im Rahmen eines Auslandspraktikums 2014 nach München geführt.

Der Seekiosk hat das ganze Jahr über täglich ab 11 Uhr geöffnet, an den Wochenenden auch früher. Optisch werden die Öffnungszeiten auch mit der leuchtenden Lichterkette signalisiert. Auf der Speisenkarte stehen neben den typischen „Badespeisen“ wie Currywurst und Pommes auch bayerische Schmankerl und Kuchen sowie jetzt auch Angebote für Ernährungsbewusste, unter anderem einen Quarkstrudel. Außerdem werden wechselnde Tagesgerichte angeboten. Bozicnik: „Man kann sich überraschen lassen.“ Der Garten bietet Platz für rund 200 Gäste, in der kleinen Stube finden bei kurzfristigem Schlechtwetter 30 Personen Unterschlupf.