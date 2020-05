Neuer Firmensitz am kleinen Stachus eingeweiht

Die vor rund fünf Jahren begonnene Umgestaltung des Kleinen Stachus geht ihrem Ende entgegen. In dieser Woche wurde das neue Geschäftshaus an der Einmündung der Planegger Straße bezogen. Derzeit werden noch die Platzbereiche und Straßenabschnitte vor dem Gebäude instand gesetzt.

Germering – Im April 2015 hat der große Umbau des Knotenpunktes im Zentrum der Stadt begonnen. Straßen- und Wegeführungen wurden so umgestaltet, dass mehr Platz zum Bummeln und Flanieren entstanden ist. Der neue begehbare Brunnen ist sichtbarerer Ausdruck der neuen Attraktivität. Im November 2015 wurde der Kleine Stachus nach siebenmonatiger Sperrung wieder geöffnet.

Docuware-Zentrale

Was damals noch fehlte, war die Neugestaltung des östlichen Platzbereichs. Dort, wo Hartstraße und Planegger Straße in den Stachus münden, sollte ein großes Büro- und Geschäftshaus und zusätzliche Platzflächen zum Verweilen entstehen. Dieser Bereich ist jetzt so gut wie fertig. Der Neubau entlang der Planegger Straße ist in dieser Woche bezogen worden. Hauptmieter im Gebäude ist das vom langjährigen Wirtschaftsverbandschef Jürgen Biffar gegründete Unternehmen Docuware. Es hat seinen Hauptsitz von der Germeringer Harfe, für die es bekanntlich Abrisspläne gibt, an den Kleinen Stachus verlegt.

Die Eröffnung des neuen Firmensitzes fand jetzt wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen statt. Michael Berger, er führt seit dem Rückzug von Biffar gemeinsam mit Max Ertl die Geschäfte, bedankte sich bei allen am Projekt Beteiligten, dass sie den Bau und Umzug zum geplanten Termin trotz aller widrigen Umstände geschafft haben.

Auf vier Etagen befinden sich unter anderem modern gestaltete Büro-, Meeting- und Trainingsräume mit neuester Technologie, ansprechende Gemeinschaftsflächen, ein Sportbereich, so genannte Think Tanks und ein japanischer Garten auf der Terrasse.

Bei Jürgen Biffar bedankte sich Berger noch besonders. Der Docuware-Gründer hatte die Idee des neuen Gebäudes, stellte das Projekt auf die Beine und war bis zur Eröffnung für den gesamten Innenausbau zuständig.

Biomarkt

Im Erdgeschoss des Hauses öffnete gestern der Betreiber denn’s einen Biomarkt. Auf rund 700 Quadratmetern werden hier Bio-Lebensmittel, ökologische Drogeriewaren und Naturkosmetik verkauft.

Neuer Nachbar des Biomarktes wird in Kürze ein Kinderhaus sein. Der Münchner Träger Infanterix bietet hier ab September eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen an.

Straße gesperrt

Die Planegger Straße ist wegen der anhaltenden Bauarbeiten noch bis Ende Juni vom Stachus bis zur Glücksstraße gesperrt.