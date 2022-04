Neuer Ratsstuben-Wirt ist ein alter Bekannter

Die Ratsstuben haben einen neuen Wirt, der sich in der Gaststätte gut auskennt: Anton Stojanovic war seit Jahren als Kellner beim verstorbenen Vorgänger Stefan Grahovac tätig. © Kürzl

Die Gaststätte im Rathaus hat einen neuen Wirt. Anton Stojanovic will das fortsetzen, was der verstorbene Stefan Grahovac in Jahrzehnten aufgebaut hat.

Germering – „Es gibt keinen Grund, groß etwas zu ändern.“ Anton Stojanovic will die Ratsstuben in bewährter Manier weiterführen. So wie er es von Stefan Grahovac miterlebt hat, dem langjährigen Wirt, der im Dezember des vergangenen Jahres verstorben ist.

„Es ändert sich in unserer schnelllebigen Zeit doch viel zu viel.“ Der Hauptgrund für den 49-jährigen, die Tradition der Ratsstuben im Sinne von Grahovac weiterzuführen. Den vielen Stammgästen soll Bewährtes und Verlässliches geboten werden. Stolz zeigt Stojanovic die Speisekarte her – mit Spezialitäten aus seiner kroatischen Heimat, internationalen Gerichten und lokalen Schmankerln. „Das hat sich seit 37 Jahren bewährt, das soll bleiben“, sagt Stojanovic. Man müsse nicht jeder kulinarischen Mode nachlaufen.

Köchinnen sind geblieben

Auch beim Personal hat sich nichts geändert. Die zwei Köchinnen sind geblieben. Stojanovic erzählt, wie es dazu gekommen ist. „Die beiden wollten nur weitermachen, wenn ich übernehme. Und ich habe ja gesagt, weil die beiden geblieben sind.“ Man habe als Team zusammenbleiben wollen. Außerdem sei man das Stjepan Grahovac schuldig gewesen, betont Stojanovic. Die ruhige und gemütliche Atmosphäre, die dieser in die Ratsstuben gebracht habe, solle bewahrt werden.

Man merkt Stojanovic, der aus der Gegend von Split kommt, den Stolz an, dass ihm von der Stadt die Aufgabe übertragen wurde, die Ratsstuben weiterzuführen. Denn die Vorgaben waren keine Kleinigkeit. Ein überzeugendes, in sich geschlossenes und stimmiges Konzept für die 117 Quadratmeter große Gaststätte war gefordert: Speisen- und Getränkeangebot, Preisniveau, Service- und Personalkonzept mussten vorgelegt werden, und einschlägige fachliche Referenzen.

Neuer Wirt kennt Leute und Betrieb

Eine Hürde, die für Stojanovic kein Problem war. „Ich bin mein Berufsleben lang Kellner“, erzählt er, der seit über zehn Jahren in Deutschland lebt und nun auch seinen Wohnsitz in Germering hat. In den Ratsstuben begann er 2014 zu arbeiten. Schnell hatte er sich dort eingearbeitet und er bekam auch zusätzliche Aufgaben anvertraut. In den letzten Jahren half der Kroate bereits beim Einkauf mit, beim Organisieren von Feiern und Veranstaltungen.

Letztendlich gab bei der Stadt den Ausschlag, dass Bewährtes beibehalten werden sollte und sich mit Stojanovic ein Wirt gefunden hatte, der Betrieb, Stadt und Leute kennt. Für die werden sich auch die Öffnungszeiten nicht ändern. „Wir werden weiterhin jeden Tag geöffnet haben und ein Treffpunkt für alle bleiben“, verspricht Stojanovic. Familien- und Geburtstagsfeiern sind ebenso möglich wie die Mittagsmenüs erhalten bleiben.

Unterstützung erfährt er dabei unter anderem von einem seiner Söhne, der in München wohnt und so an Wochenenden aushelfen kann. Die drei anderen Kinder, auch sie sind erwachsen, wohnen weiter entfernt.

