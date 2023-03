Taschen-Ascher: Germering nimmt Kampf gegen weggeworfene Kippen auf

Von: Hans Kürzl

Teilen

OB Andreas Haas (r.) und Matthias Stang präsentieren die handlichen (T-)Aschenbecher. © mm

Die Stadt hat die Aktion „Kippenfreies Germering“ gestartet. Damit soll auf die erheblichen Folgen für die Umwelt hingewiesen werden, die jede weggeworfene Zigarette verursacht.

Germering – Der Erikapark, der Bolzplatz in Harthaus und Bushaltestellen – das sind einige der Stellen im Stadtgebiet, wo oft Zigaretten ausgedrückt und auf dem Boden entsorgt werden. „Eben überall dort, wo sich Menschen treffen“, fasst das Matthias Stang zusammen, Leiter des Sachgebiets Umweltangelegenheiten im Bauamt.

Doch da wird es sehr schnell auch gefährlich. Eine weggeworfene Zigarette verseucht 60 Liter Grundwasser. Kleinkinder auf Spielplätzen können Vergiftungen erleiden, Tiere die Stummel mit Nahrung verwechseln. Eine einzige Kippe kann großen Schaden ausrichten.

Drei Wochen

Allein in Deutschland werden nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO schätzungsweise 106 Milliarden Kippen „produziert“, etwa zwei Drittel davon landen in der Umwelt. Grund genug für die Stadt, „dass wir das verstärkt angehen müssen“, wie es OB Andreas Haas bei der Präsentation der Aktion ausdrückte. Drei Wochen lang sollen die Germeringer für das Thema sensibilisiert werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ziel der Aktion ist es der Stadt zufolge, die Zahl der achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen langfristig zu verringern. Dabei bedient man sich zweier Hilfsmittel. Eines ist ein Taschenaschenbecher, den man überall mit hinnehmen kann. „So braucht man dann nichts mehr auf den Boden werfen“, erklärt Matthias Stang. Den Inhalt könne man im Hausmüll entsorgen.

Kippster

Das andere sind so genannte Kippster. Diese innovativen Aschenbecher werden an einigen Stellen in der Stadt aufgestellt. Mit prägnanten Fragen wie „Urlaub – wohin geht es? Meer oder Berge“ sollen die Raucher animiert werden, die Kippen nicht auf den Boden zu werfen: Beim Drücken eines von zwei Antwortknöpfen öffnet sich der Aschenbecher. Die Ergebnisse dieser Umfragen werden auf den sozialen Medien der Stadt veröffentlicht. Beworben wird die Aktion auch noch mit Bannern und Plakaten.

Omas for future an Bord

Getestet wurde die Aktion am Starttag an zwei Standorten durch Mitarbeiter der Stadt und der Gruppe „Omas for Future“, die ja schon seit längerem gegen das achtlose Wegwerfen von Kippen wirbt. An der Bushaltestelle an der Alfons-Baumann-Straße waren die älteren Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, der Realschule und der Fachoberschule die Zielgruppe. Station machte das Aktionsteam außerdem noch am S-Bahnhof, wo vor allem Pendler angesprochen wurden. Wichtig war Matthias Stang dabei immer diese Feststellung: „Es ist keine Aktion gegen die Raucher. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.“ Aber die Sache mit den Kippen, die brauche mehr Achtsamkeit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.