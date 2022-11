Geschwindigkeit wird gedrosselt: Nur noch Tempo 50 auf der Spange

Von: Hans Kürzl

Die Germeringer Spange. © Gehre

Auf der Spange in Germering wird das Tempo von 60 auf 50 Stundenkilometer gedrosselt. Darüber waren sich die Mitglieder des Planungsausschusses weitgehend einig.

Germering –Einen Beschluss fassten sie noch nicht, gaben aber der Stadtverwaltung noch einige Aufgaben mit auf den Weg. Erst danach soll der endgültige Beschluss gefasst werden, das Tempo zu reduzieren.

„Diese blöden orangen Pfeile“, fasste Johann Pichelmaier (CSU) das Meinungsbild zum Hauptproblem etwas drastisch zusammen. Diese Pfeile sollen im Kreuzungsbereich zu Landsberger und Wittelsbacher Straße helfen, den Verkehr zu regeln. Aus mehreren Wortmeldungen drang durch, dass die orangefarbenen Pfeile mehr zur Verwirrung beitragen als zur Sicherheit.

Einheitliche Ampelregelung

„Man muss an dieser Stelle die Abbiegesituation prüfen“, forderte unter anderem Franz Senninger (CSU). Eine einheitliche Ampelregelung auf der gesamten Spange sei angesagt, so Senninger. Dass selbst die Polizei diese Situation durchaus kritisch im Blick habe, erläuterte Holger Duwe, Leiter des Tiefbauamtes.

Auch an anderer Stelle muss noch nachgebessert werden. Daniel Liebetruth (SPD) machte darauf aufmerksam, dass im Kreuzungsbereich an der Münchner Straße Handlungsbedarf besteht. „Die Ampelschaltung muss für Fußgänger und Radfahrer optimiert werden.“ Er unterstützte auch die geplante Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50. „Im Sinne des Klimaschützes und der Lärmreduzierung für die Anwohner.“

Franz Hermansdorfer (FWG) sprach sich für eine Beibehaltung von Tempo 60 aus. „Es hat nicht den großen Andrang an Beschwerden gegeben“, stellte er fest. Ihm fehle es zudem an Verhältnismäßigkeit. Er wies auf die Kosten von 31 000 Euro für die Umprogrammierung der Ampeln hin, die durch die Geschwindigkeitsreduzierung notwendig werde.

Innerörtlich?

Allerdings kam in mehreren Wortmeldungen zum Ausdruck, dass die Straßenführung der Spange den Autofahrern nicht das Gefühl gebe, sich auf einer innerörtlichen Straße zu bewegen. Daher würde insbesondere die von der Autobahn kommenden Fahrer in vielen Fällen ihre Geschwindigkeit erst relativ spät reduzieren. Senninger schlug daher vor, die Spange an bestimmten Stellen mehr zu begrünen.

Die Stadtverwaltung sieht den Sachverhalt ähnlich. Die Spange sei teilweise in beide Richtungen zweispurig ausgebaut, habe keine Gehwege oder Grundstücksausfahrten. „Dadurch erweckt sie den Eindruck einer Straße außerhalb einer geschlossenen Ortschaft“, hieß es in der Sitzungsvorlage.

Tempo 60 besteht seit gut 25 Jahren. Die Reduzierung kann allein von der Stadt veranlasst werden. Das tägliche Verkehrsaufkommen von über 18 000 Fahrzeugen wird als hoch eingestuft.

