Obdachlosen-Aktion freut sich über Hilfe

Von: Ulrike Osman

Eva Gottstein, Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung, stattete der Aktion Brücke einen Besuch ab. Die Initiatorin und Vorsitzende der Obdachlosenhilfe, Anja Sauer (l.), erklärte ihr im Lager in der Germeringer Insel, wie die Hilfe abläuft. Foto: Peter weber © Peter Weber

Hoher Besuch bei der Aktion Brücke: Eva Gottstein, Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung, schaute bei der Germeringer Obdachlosenhilfe vorbei, um sich über deren Arbeit zu informieren und die Wertschätzung der Politik auszudrücken.

Germering – Pünktlich zum Tag der Wohnungslosen im September soll die Aktion Brücke zum „Ehrenamt der Woche“ gekürt werden. Im Internet (www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de) stellt die CSU-Landtagsabgeordnete Eva Gottstein jede Woche eine andere freiwillige Einrichtung vor, um ihr zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Die Aktion Brücke kann die Unterstützung gut gebrauchen.

Zwar ist die Anzahl der freiwilligen Helfer in wenig mehr als einem Jahr von 30 auf 94 angewachsen, doch auch der Bedarf steigt stetig. Nach den Worten der Vorsitzenden Anja Sauer (38) versorgt der Verein allein in München mittlerweile bis zu 700 Menschen in der Woche mit einer warmen Mahlzeit, Lebensmitteln zum Mitnehmen, Kleidung und Hygieneartikeln.

Darüber hinaus ist in der Germeringer Harfe jeden Samstagnachmittag das Lager der Aktion Brücke für Bedürftige geöffnet. Gerade ist der Verein mit Sack und Pack aus dem dritten Stock ins Erdgeschoss des Gebäudes umgezogen. Hier darf er allerdings nur bis Ende 2023 bleiben – dann soll die Harfe abgerissen werden.

Gottstein zeigte sich beeindruckt von der Professionalität, mit der die Engagierten zu Werke gehen. Es gibt eine klare Aufgabenteilung und Teamleiter, die für die einzelnen Arbeitsbereiche zuständig sind - von der Abholung gespendeter Lebensmittel bis zur Koordinierung von Touren. Auch würden die Freiwilligen sicherlich oft mit tragischen Schicksalen konfrontiert, so die 72-Jährige anerkennend. „Man braucht seelische Kraft, um das auszuhalten.“ Sie sah den versammelten Ehrenamtlichen aber an, „dass Sie es gern machen und auch etwas davon haben“.

Eva Gottstein erfuhr, dass neue Helfer oft über Mundpropaganda oder Social Media zum Verein dazustoßen, dass das Engagement bei manchen die Ausmaße eines Vollzeitjobs hat und dass zum Monatsende der Andrang der Bedürftigen größer wird. Dann kommen auch Rentner, die sich gar nichts mehr leisten könnten, berichtete ein Helfer.

Auf die Frage, was die Politik unterstützend tun könne, hatte Teamleiterin Andrea Stöhr eine Antwort: „Steuerfreiheit für ehrenamtliche Fahrzeuge.“ Vier zwischen 16 und 20 Jahre alte Transportfahrzeuge nennt die Aktion Brücke ihr eigen. Die gestiegenen Tankrechnungen reißen jeden Monat ein Loch in die Vereinskasse. „Wir brauchen dringend Fördermitglieder“, so die Vorsitzende Anja Sauer im Gespräch mit dem Tagblatt. Außerdem sei man auf der Suche nach einem möglichst günstigen Stellplatz mit Stromanschluss für einen Kühlanhänger, den der Verein demnächst bekommt.