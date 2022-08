Eine Lesung über Olympia 1972: Zuhörerin erzählt bei Signierstunde ihre ganz eigene Geschichte

Teilen

Die Gautingerin Ilse Kröll (l.) hat bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in München als junges Mädchen mitgewirkt. Autor Markus Brauckmann (r.) signiert ihr sein Buch. © Hans Kürzl

Der Journalist Markus Brauckmann hat die Olympischen Spiele von 1972 in München zum Thema eines Buchs gemacht. Bei einer Lesung im Biergarten des Brauhauses Germering stellte er sein Werk vor. Unter den Besuchern waren auch welche, die vor 50 Jahren leibhaftig dabei waren.

Germering – „Das Abdrücken, die Drehung, sie hat es geschafft, sie hat es geschafft.“ 80 000 im Stadion und der Fernsehreporter sind schier aus dem Häuschen, als Ulrike Meyfarth im Hochsprung die bis dahin jüngste Leichtathletik-Olympiasiegerin in einem Einzelwettbewerb wird. Markus Brauckmann würdigt die Leistung, sieht aber auch was danach auf die Athletin eingestürmt ist. „Das Schulmädchen Ulrike ist plötzlich als Olympiasiegerin gelandet. Genauso wie Boris Becker 13 Jahre später als Sieger in Wimbledon.“

Erinnerungen bei den Gästen lebendig

Brauckmann schaffte es bei der Lesung im Innenhof des Brauhauses, jeden der zahlreichen Besucher zu fesseln und mit auf eine lebendige Reise ins Jahr 1972 zu nehmen. Dass die meisten Zuhörer die Münchner Spiele bewusst erlebt haben, war natürlich hilfreich.

Ilse Kröll aus Gauting etwa hat dabei ganz persönliche Erinnerungen an 1972. Sie war damals Schülerin bei den Englischen Fräulein in München-Nymphenburg und hat die Olympia-Eröffnungsfeier hautnah erlebt – als Akteurin. Rund 3500 Schüler waren ausgewählt, bei der Feier einen Tanz vorzuführen. „Ich war dabei und ich war mächtig aufgeregt“, erzählt sie am Rand der Lesung.

Als besonders spannend habe sie es empfunden, in einer vorderen Reihe eingeteilt gewesen zu sein. „Da konnte ich den Sportlern beim Einmarsch zusehen.“ Man habe aber schon sportlich sein müssen, um überhaupt in die Auswahl zu kommen. „Da wollten dann auf einmal alle in den Sportunterricht.“ Nun, 50 Jahre später, sei es schön, in so angenehmer Atmosphäre die Erinnerungen wieder aufleben lassen zu können.

Frauenfußball bis kurz vor Olympia verboten

Brauckmann nimmt solche Stimmungen auf, liest daher eher weniger direkt aus seinem Buch, sondern erzählt Geschichten, die die politischen und gesellschaftlichen Randbedingungen der damaligen Zeit aufzeigen. Dazu gehört, dass der Deutsche Fußball-Bund erst im Oktober 1970 das Verbot für Frauenfußball aufgehoben hat, welche Aufregung der erste Hosenanzug einer weiblichen Bundestagsabgeordneten verursachte und welche Rolle die Zeitschrift „Bravo“ für die Jugendlichen spielte.

Berichterstattung auf neuem Niveau

An Olympia 1972 hat der damals dreijährige Brauckmann nur die Erinnerung, dass die Eltern im Nachtzug für einen Tag Leichtathletik nach München fuhren. Dennoch hätten er und sein Co-Auto Gregor Schöllgen dieses Buch bewusst für die Generation 1972 geschrieben, „die in jenen Jahren oder später aufgewachsen ist“.

Brauckmann ist Sportjournalist und hat auch schon mal für eine TV-Dokumentation über Niki Lauda recherchiert. Auf die Idee zum Buch sei er durch ein Werk über Olympia 1936 in Berlin gekommen, so Brauckmann.

Die Verbindung zwischen 1936 und 1972 wird daher immer wieder thematisiert. Sei es, um darzustellen, wie sehr man sich 1972 als weltoffenes lockeres Deutschland präsentieren wollte. Oder wie die Berichterstattung 1936 wie 1972 auf ein neues Niveau gehoben wurde. „Riefenstahl hat damals den Sport mit Emotionen verheiratet“, sagt Brauckmann – ohne politische Wertung. Nahaufnahme, Kameras, die 100-Meter-Sprinter auf ihrem gesamten Weg begleiten, sind seitdem Standard.

1972 war Robert Lembke („Was bin ich?“) für die Rundfunk- und Fernsehübertragungen der Münchener Spiele verantwortlich. Er legte die Übertragungszeiten wichtiger Entscheidungen oder auch der Eröffnung so, dass sie in jeder Zeitzone zu einigermaßen annehmbaren Zeiten verfolgt werden konnten. „Olympia wurde marktgerecht“, kommentiert Brauckmann.

Den Anschlag auf das israelische Olympiateam streift der Autor bei der Lesung am Rande – mit einem Hinweis auf die lockeren Kontrollen im Olympiadorf. Die habe man aber in Kauf genommen, um dem Bild der heiteren Spiele zu entsprechen. Im Buch sind Anschlag, Verhandlungen und die Ereignisse am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck aber ausführlich dargestellt.

Ort der Lesung bewusst gewählt

Mit der Lesung war Organisatorin Katrin Schmidt sehr zufrieden. Für den Hof der Brauerei habe man sich bewusst entschieden, so die Inhaberin der Buchhandlung Lesezeichen: „Allein schon der Hitze wegen.“ In der Buchhandlung hätten zudem nicht so viele Besucher Platz gefunden. In der Brauerei habe die Kombination von spannendem Lesestoff und gutem Bier gut gepasst. Hans Kürzl