Opfer der Pandemie: Stadthallen-Wirte geben auf – Weitere Absagen im Kulturprogramm

Die Stadthalle muss sich neue Wirte suchen. Max Hippius und Martin Reiferscheid, die die Gastronomie im November vor zehn Jahren übernommen haben, geben auf.

Germering - Wegen der Corona-Pandemie sehen beide keine Geschäftsgrundlage mehr. Das Restaurant Agua ist schon seit März geschlossen – und wird es bis auf Weiteres auch bleiben. Reiferscheid und Hippius, sie betreiben auch die Buddha-Bar am Wörthsee und einen Catering-Service, sehen angesichts der unsicheren Zukunft keine Möglichkeit, weiter zu machen. Corona habe ihr Geschäftsmodell weitgehen zerstört.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist aber damit noch nicht beendet. In konstruktiven Gesprächen habe man sich geeinigt, so Reiferscheid, dass man auf Anfrage das Catering für Tagungen oder andere Anlässe in der Stadthalle übernimmt.

Stadthallen-Leiterin Medea Schmitt ist mehr als glücklich mit dieser Lösung. Wegen der anhaltenden Corona-Situation werde man jetzt wohl wenig Glück haben, sofort einen Nachfolger zu finden. Man werde deswegen bis zum Frühling warten, so Schmitt: „Wenn die Hoffnung wieder da ist.“ Bis dahin bleibe das Agua in jedem Fall geschlossen.

Die Verschärfung der Pandemie-Regeln hat übrigens auch konkrete Auswirkungen auf das aktuelle Stadthallen-Programm: Der gestrige Auftritt der Kabarettistin Simone Solga wurde ebenso abgesagt wie das heute geplante Jazz-Konzert. Beide Veranstaltungen werden aber nachgeholt. Für Simone Solga stehen schon Termine im Februar fest.