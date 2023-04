Der besondere Zauber der Osternacht - nach langer Pause wieder in der Gemeinschaft

Von: Hans Kürzl

Mit Kerzen in den Händen erhellen die Gläubigen den Kirchenraum. Zuvor hatten sie sich vor dem Gotteshaus versammelt – noch vor dem Morgengrauen. Nach coronabedingter Pause konnten sie die Osternacht endlich wieder gemeinsam feiern. © Hans Kürzl

Vom Dunkel ins Licht: Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr. Dabei übt die Osternacht einen ganz besonderen Zauber aus. Den erlebten die Gläubigen der Jesus-Christus-Kirche nach langer Pause endlich wieder in Gemeinschaft.

Germering – Der Sonnenaufgang ist noch zwei Stunden entfernt. Vor der Jesus-Christus-Kirche dringt nur das Licht des Osterfeuers durch die Nacht. Und es wärmt auch ein wenig die Reihen der Gläubigen, die sich nach und nach darum scharen. Noch ist es still. Nur das Prasseln des Feuers ist zu hören, das sanfte Plätschern des Brunnens und gelegentlich ein leiser Gruß, wenn jemand neu hinzukommt. Um die 70 Christen haben sich schließlich versammelt, um das Besondere zu fühlen, das nur die Feier einer Osternacht vermitteln kann.

Pfarrerin Ruth Freiwald beschreibt das so: „Mit dem Beginn vor Morgengrauen kann man den Weg Jesu vom Dunkeln ins Licht, vom Tod in die Auferstehung ganz bewusst nacherleben.“ Der Glaube daran, der die Christen trägt, drückt sich auch in einem der Lieder aus: „Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt.“

Eine Laterne, die als erste das Licht des Osterfeuers erhalten hat, weist den Weg in den Kirchenraum. „Treten Sie ein“, lädt Pfarrerin Freiwald ein, sichtlich bewegt von diesem Moment. „Vor einem Jahr hatte ich auf der Agenda: Ausladen von der Osternacht“, erzählt sie nach dem Gottesdienst. Das Empfinden und die Freude des nun wieder gemeinsamen Erlebens, verstärke das Besondere der Osternacht noch.

Begonnen hat sie in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche bereits um 21 Uhr am Vorabend des Ostersonntags. In der Kirche hatten verschiedene Gruppen in stetem Wechsel durchgewacht. Lesungen und Lieder hatten sich dabei auch mit Minuten der Stille abgewechselt. Die Teilnahme daran war recht rege. Teilweise bis zu 20 Gläubige nutzten die Stille zum Sortieren von Gedanken und zur Vorbereitung auf Ostern.

Mit der Osterkerze kommt ein erstes Licht in den Kirchenraum, der sich nach und nach durch die Kerzen der Gläubigen immer mehr erhellt. Vom Dunkeln ins Licht – das passiert allmählich, sodass jeder Zeit hat, sich der Botschaft bewusst zu werden: „Christus ist auferstanden.“ Erlebbar gemacht wird das auch durch das Spenden des Abendmahles, zu dem sich alle um den Altar scharen. Das Austeilen von Hostien sowie Wein erfolgt hygienisch korrekt. Für den Schluck Wein ist für jeden Einzelnen ein Glas vorbereitet, das von einem Helfer auch wieder eingesammelt wird.

Dass Vorschriften aus der Corona-Zeit nachwirken, zeigt sich auch beim Friedensgruß. Reicht ein Blick oder das Berühren der Finger? Viele entscheiden sich dann doch, wenn meist auch vorsichtig, für den Händedruck. Um das Miteinander-Erleben der Osternacht zu verstärken, bittet Pfarrerin Freiwald: „Nehmen Sie sich kurz bei der Hand.“ Sie fügt noch hinzu: „Wenn Sie sich trauen.“ Und die Gläubigen trauen sich, sodass rasch eine Kette entsteht. Mit dabei sind auch viele junge Menschen.

Pfarrerin Freiwald wundert das nicht. Man habe zum Beispiel einen guten Jugend- und Kinderchor, erklärt sie nach dem Gottesdienst. „Das schafft eine gute Verbindung zum gemeindlichen Leben.“ An diesem Morgen schließt das wieder mit dem traditionellen Osterfrühstück ab. „Endlich wieder“, sagt Freiwald auch da. „Ein frohes Osterfest“, wünscht sie jedem. Und draußen, da ist es inzwischen hell geworden.

