Parken in Tiefgarage des Einkaufzentrums wird jetzt digital überwacht

Von: Klaus Greif

Das GEP in Germering © mm

Die Parkdauer in der Tiefgarage des Einkaufszentrums GEP in Germering wird jetzt digital überwacht. Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen gescannt.

Germering – Wird die erlaubte Parkzeit überschritten, muss man eine Strafe bezahlen. Die ausführende Firma Nexobility versichert, dass alle Datenschutzvorgaben eingehalten werden.

Bislang war es so: Wer in die GEP-Tiefgarage einfuhr, wurde auf großen Hinweistafeln auf die Höchstparkdauer von drei Stunden hingewiesen und zum Anbringen von Parkscheiben angehalten. Kontrolleure überprüften dies regelmäßig, wer sich nicht daran hielt, musste in die Tasche greifen.

Mit diesen Schildern wird in der Tiefgarage auf die neue Regelung der Parküberwachung hingewiesen. © mm

Keine Parkscheibe mehr

Zahlen wird man auch künftig, wenn man die erlaubte Parkdauer – von 8 bis 17 Uhr drei, von 17 bis 2 Uhr fünf Stunden – überschreitet. Allerdings wird dies jetzt digital überwacht. Das Stuttgarter Unternehmen Nexobility hat in der Tiefgarage ein System installiert, das den Nutzern der Tiefgarage das Anbringen von Parkscheiben erspart.

Wie Unternehmensgründer Andreas Brehm erklärt, werden die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge gescannt und vor Ort gespeichert. Wenn ein Parker die erlaubte Dauer überschritten hat, wird dies von einer Software erkannt und von Mitarbeitern überprüft. Dabei räume man bei Überschreitungen aber auch Kulanzzeiten ein.

Wenn auch diese überschritten sind, startet der Parküberwacher eine Anfrage ans Kraftfahrt-Bundesamt und erhält die Personalien des betroffenen Fahrzeughalters. Diese Abfrage ist laut Andreas Brehm nur möglich, wenn man beim Amt als Parkraumbewirtschafter anerkannt und gelistet ist. Dies werde sehr genau geprüft, so Brehm. Die Halterabfragen beim Bundesamt müssten für jeden Fall einzeln und gut begründet geschen, erklärt Brehm weiter.

Anschließend erhalten die Parksünder per Brief die Aufforderung, ein so genanntes Nutzungsentgelt zu zahlen. Auch dann können die Autofahrer laut Andreas Brehm die Zahlung noch verhindern: „Wenn sie uns glaubhaft nachweisen, dass sie während dieser Zeit nur im GEP gewesen sind und dort eingekauft oder andere Dinge erledigt haben, stellen wir das Ganze ein.“ An einer Klage sei Nexobility nicht interessiert.

Das Stuttgarter Unternehmen bietet die digitale Parküberwachung seit drei Jahren an. Dass dabei tatsächlich allen Belangen des Datenschutzes Rechnung getragen habe, sei auch vom Datenschutzbeauftragten Baden-Württembergs bestätigt worden. Das System werde mittlerweile deutschlandweit angewendet. Unter anderem habe man die HIT-Supermärkte in München damit ausgestattet. Größere Probleme habe es bisher nicht gegeben.

Vorgeschichte

Das Einkaufszentrum GEP ist im Jahr 2013 eröffnet worden. Fünf Jahre lang war das Nutzen der rund 400 Stellplätze der Tiefgarage ohne Einschränkungen möglich. Weil es aber immer mehr Autofahrer die Garage zum Dauerparken verwendeten, führte das AEZ als GEP-Betreiber die Parkscheibenregelung ein. Zur jetzigen Lösung wollte AEZ-Geschäftsführer Udo Klotz keine Stellung nehmen.

