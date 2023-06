„Eine der gefährlichsten Stellen in Germering“ - Jetzt kommt das Parkverbot an der Unteren Bahnhofstraße

Die beengte Situation an der Unteren Bahnhofstraße soll entschärft werden. Ein einseitiges Parkverbot soll Busfahrern aber vor allem auch Radlern helfen.

20 Stellplätze weniger

Die Untere Bahnhofstraße ist zwischen der Hans-Huber- und der Ludwig-Thoma-Straße so eng, dass es immer wieder zu Problemen kommt. Immer öfter weichen Radler auf den Gehsteig aus, um einigermaßen sicher zu fahren. Ein einseitiges Halteverbot soll jetzt für eine Verbesserung sorgen.

Germering – Der Engpass in der Unteren Bahnhofstraße beschäftigt die Stadt schon seit Jahren. Der zunehmende Verkehr, vor allem auch der 20-Minuten-Takt der Busse, hat die Situation verschärft. OB Andreas Haas wies jetzt im Bauausschuss darauf hin, dass man mit diesem Zustand nicht mehr leben könne. Auch die vor sieben Jahren durch ein auf 30 Meter begrenztes Halteverbot eingeführte Ausweichzone habe keinen Erfolg gebracht.

Die Verwaltung sei deswegen nach einer ausführlichen Prüfung aller Möglichkeiten zum Schluss gekommen: Nur ein einseitiges Halteverbot auf der westlichen Fahrbahnseite zwischen der Hans-Huber- und der Ludwig-Thoma-Straße kann die Situation entschärfen. Um die Sicherheit der Radler zu erhöhen, werden zudem auf der Fahrbahn an beiden Randstreifen in regelmäßigen Abständen Piktogramme aufgebracht, die zeigen: Hier sind Radfahrer unterwegs. Diese so genannten Piktogramm-Ketten hätten zwar keine rechtliche Wirkung, seien aber sinnvoll.

Einen Schutzstreifen für Radfahrer anzulegen, wie es das Institut für innovative Städte vor sechs Jahren vorgeschlagen hatte, sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, erklärte Susanne Fischer vom Straßenverkehrsamt. Dafür sei die Straße nicht breit genug. Daniel Liebetruth (SPD) wies darauf hin, dass der Ausschuss die Schutzstreifen vor drei Jahren beschlossen habe. Laut OB Haas habe dies aber nicht umgesetzt werden können, weil es nicht den Vorgaben entspreche.

Für das vorgeschlagene Halteverbot und die Piktogramme sprachen sich letztlich aller Stadträte aus. Laut Verkehrsreferent Franz Hermannsdorfer (FWG) sei dies auch im Sinne der Anwohner. Die beklagten sich immer öfter, dass auch Fahrzeuge die Gehwege überfahren würden, um bei Gegenverkehr vorwärtszukommen.

Franz Senninger (CSU) bezeichnete den Bereich als eine der gefährlichsten Stellen für Radler in Germering. Seine einzige Befürchtung bei Einführung eines Halteverbots sei, dass die Straße dann nachts zum Rasen einladen würde. Das Parkverbot auf tagsüber zu begrenzen ist nämlich nicht möglich: Dann sind laut Susanne Fischer die Piktogramm-Ketten nicht mehr erlaubt.

Ein Problem ist, dass mit dem Parkverbot dann rund 20 Stellplätze wegfallen. Das muss den Anwohnern noch erklärt werden. Bis der Vorschlag umgesetzt wird, wird es wohl Herbst werden.

