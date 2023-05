Pfarrbücherei feiert das ganze Jahr über Geburtstag

Von: Klaus Greif

Teilen

Bisher wurden die Bücherabende gut angenommen und es sind bereits weitere für nächstes Jahr in Planung. © mm

Die Pfarrbücherei von St. Martin wird heuer 55 Jahre alt. Gefeiert wird dieses Jubiläum im Verlauf des Jahres mit mehreren Veranstaltungen.

Germering – Los geht es am kommenden Sonntag, 7. Mai, nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Die Helfer der Bücherei backen 55 Waffeln und bieten sie im Rahmen des Kirchencafés an. Kinder können sich in der Bücherei auf eine Vorlese-Stunde freuen.

Außerdem wird ein Bücherflohmarkt durchgeführt. Die Einnahmen aus dem Verkauf der gebrauchten Bücher kommen Aktionen für Kinder und Jugendliche zu Gute.

Die nächste Aktion findet dann schon am am Dienstag, 9. Mai, statt. Eine zertifizierte Klangschalen-Praktikerin liest eine Entspannungsgeschichte für Erwachsene. Begleitet wird sie von meditativen Klängen. Wer dabeisein will, muss 15 Euro bezahlen. Die Klangschalen-Aktion wird am Mittwoch, 31. Mai, 16.30 Uhr, und am Dienstag, 20. Juni, um 1830 Uhr wiederholt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Am Dienstag, 30. Mai, findet in der Bücherei ein so genannter Bücherabend statt. Wer will, kann hier seine Lieblingsbücher vorstellen oder auch nur den Empfehlungen der anderen lauschen.

Beendet wird das Jubiläumsjahr am bundesweiten Vorlesetag, Freitag, 17. November. OB Andreas Haas wird um 16 Uhr in der Bücherei anwesenden Kindern etwas vorlesen.

Das ganze Jahr über können Besucher ein besonderes Angebot nutzen. In der Bücherei liegen seit 2022 über 100 Pixi-Büchlein aus. Diese können entweder entliehen aber auch getauscht werden.

Öffnungszeiten

Die Bücherei St. Martin hat neue Öffnungszeiten. Diese sind Dienstag und Donnerstag jeweils von 16 bis 18 Uhr. Zu finden ist die Einrichtung links neben der Pfarrkirche am Marqurartweg 6. Die Ausleihe und die meisten Veranstaltungen werden kostenlos angeboten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.