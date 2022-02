Rettungshunde spüren Vermissten auf

Von: Tobias Gehre

Ein Vermisster wurde gefunden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rettungshunde haben am frühen Mittwochmorgen einen vermissten Senior aufgespürt.

Germering – Wie die Polizei mitteilt, kehrte der 92-Jährige am Dienstagnachmittag nicht von einer Radtour zurück. Seine Tochter erklärte, ihr Vater sei öfter in den Wäldern rund um Germering unterwegs. Deshalb begaben sich mehrere Polizeistreifen auf die Suche. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Unterstützung bekamen die Beamten von freiwilligen Helfern mehrerer Hundestaffeln. Mit insgesamt 18 vierbeinigen Spurenlesern machten sich die Helfer auf die Suche. Die Ehrenamtlichen suchten die gesamte Nacht nach dem Vermissten. Gegen 6 Uhr am Mittwoch schlugen die Hunde an und dirigierten die Retter in die Adalbert-Stifter-Straße. Dort fanden sie den Mann unversehrt.

Nach Angaben der Polizei leidet der Senior an beginnender Demenz und fand deshalb nicht allein zurück. Eigentlich wollte er in den Stadtteil Nebel. tog

