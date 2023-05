„Im Gebüsch gefunden“: Polizei schnappt bei Kontrolltag mehrere Fahrrad-Diebe

Von: Thomas Steinhardt

Die Germeringer Polizei hat am Montag Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei erwischten sie mehrere Radldiebe.

Germering - Ziel des Fahrrad-Kontrolltag war es zum einen, das Verhalten der Fahrradfahrer zu kontrollieren. Zum anderen sollten die Kontrollen helfen, die hohe Zahl an Fahrraddiebstählen zu bekämpfen, wie die Polizei berichtet. Hintergrund: Seit Jahresbeginn bis Ende April wurden im Dienstbereich der Germeringer Polizei (Alling, Eichenau, Germering, Puchheim) bereits 65 Fahrraddiebstähle angezeigt.

Mit Kopfhörer

In einem Fall wurde ein Fahrradfahrer angehalten, da er während der Fahrt Kopfhörer trug und das Verkehrsgeschehen um sich nicht wahrnahm. Auf die Herkunft des Fahrrades angesprochen gab er an, das Fahrrad gekauft zu haben. Ein weiterer Fahrradfahrer tischte den Beamten die gleiche Geschichte auf. In beiden Fällen konnte dies durch anschließende Recherchen der Germeringer Polizei widerlegt werden.

Aus dem Gebüsch

Im dritten Fall war das Fahrrad im Fahndungsbestand der Polizei als gestohlen registriert. Der Besitzer gab – aus Sicht der Beamten wenig glaubwürdig – an, das Fahrrad im Laufe des Montagvormittags in einem Gebüsch gefunden zu haben. Bei der vierten erfolgreichen Kontrolle sagte der Radler gleich, er wisse nicht, woher er das Fahrrad hat.

Die vier Fahrräder wurden von der Polizei sichergestellt. Sie werden nach Möglichkeit den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben. Die Anzeigen gegen die vier Fahrradfahrer wegen Diebstahls werden von der Germeringer Polizei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Einer der vier Fahrradfahrer ist bei der Germeringer Polizei schon mehrmals wegen gleicher Delikte aufgefallen.

Ohne Fahrerlaubnis

Ein 16-jähriger Münchner wurde auffällig, als eine zivile Polizeistreife auf dem Parkplatz des Germeringer Sees Kontrollen durchführen wollte. Der 16-Jährige fuhr im Mercedes einer 18-jährigen Bekannten zügig rückwärts aus einer Parklücke heraus und touchierte beinahe das zivile Einsatzfahrzeug. Der 16-Jährige wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen und gab an, dass er keinen Führerschein hat. Er habe nur eine Probefahrt auf dem Parkplatz machen wollen. Seine Eltern wurden darüber in Kenntnis gesetzt und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

