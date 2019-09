Schlimmer Unfall auf der B2 - viele Schwerverletzte - Strecke gesperrt

Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind vier Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt. Der Hergang ist noch unklar.

Germering/Puchheim - Auf der B2 zwischen Germering und Puchheim ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall am frühen Abend beteiligt. Es wurden sieben Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer. Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, der Streckenabschnitt der B2 komplett gesperrt.

Schwerer Unfall auf B2 mit vielen Schwerverletzten - Bilder Zur Fotostrecke

Unfall auf der B2: Unfallhergang unklar

Der Unfallhergang war zunächst unklar, so die Polizei Germering. Die Beamten gingen am Samstagabend davon aus, dass die B2 erst wieder gegen 23 Uhr in der Nacht geöffnet werden kann.

2019 gab es auf der B2 im Landkreis Fürstenfeldbruck bereits mehrere schwere Unfälle. Zwei Motorradfahrer sind hier schwer verunglückt. Eine junge Frau verriss das Lenkrad und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Kürzlich schleuderte ein 19-Jährige ihren Mercedes in den Gegenverkehr. Jedes Mal musste die Bundesstraße vorübergehend komplett gesperrt werden.

frs