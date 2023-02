Experte erklärt: Die wichtigsten Fakten zu Mini-Kraftwerken - „Jeder kann damit Geld sparen“

Von: Andreas Daschner

Photovoltaik-Zellen am Balkon gelten vielen als Teil der Energiewende. (Symbolfoto) © dpa

Mini-Kraftwerke für den Balkon gelten als möglicher Teil der Energiewende. Allerdings sind sie kein Projekt, in das Bürger sich blauäugig stürzen sollten. Soll es kein böses Erwachen geben, gilt es Einiges zu beachten.

Germering – Strom mit der eigenen Photovoltaikanlage zu erzeugen, wird immer beliebter. Doch nicht jeder hat Platz für eine Anlage auf dem Dach. Hier kommen sogenannte Balkonkraftwerke ins Spiel. Was es mit denen auf sich hat, erklärte ein Experte bei einem Vortrag in der Germeringer Stadthalle.

Photovoltaik auf dem Balkon: Ideale Alternative

Das Interesse an Strom aus Photovoltaikanlagen (PV) ist groß. Das zeigten die rund 50 Besucher, die das Nachtasyl in Germering beim Vortrag beinahe komplett füllten. Sie wollten sich von dem Energieberater Norbert Wohner erklären lassen, wie man auch ohne eigenes Dach seinen eigenen Strom erzeugen kann – mit PV-Modulen, die man am Balkon befestigt. „Sie sind die ideale Alternative für Mietwohnungen und Wohnungseigentum“, sagte Wohner.

Experte erklärt in Germering: Das sind die Kosten bei Mini-PV-Anlagen

Diese Balkonkraftwerke lassen sich recht einfach installieren. Sie bestehen lediglich aus dem Modul, einem Wechselrichter, der Befestigung für den Balkon und einem Stecker, mit dem sie ans Stromnetz angeschlossen werden. Dazu sind sie mit Kosten zwischen 600 und 1500 Euro relativ günstig zu bekommen. „Jeder kann mit den Balkonkraftwerken etwas für die Energiewende tun und Geld sparen, ohne Hausbesitzer sein zu müssen“, erklärte Wohner.

Photovoltaik auf dem Balkon: Die Nachteile

Allerdings hätten die kleinen Kraftwerke auch Nachteile. So muss der erzeugte Strom sofort verbraucht werden. „Denn für die Einspeisung ins Netz bekommt man, anders als bei Dachanlagen, keine Einspeisevergütung“, erklärte Wohner. Außerdem sei die Stromausbeute nicht allzu hoch. Sie liegt bei 600 Watt peak – das heißt, dass die 600 Watt nur im absoluten Idealfall erreicht werden. Einen Wasserkocher mit mehr als 1000 Watt Verbrauch damit komplett zu betreiben, sei also nicht möglich.

Experte erklärt in Germering: Die Grundlast mit Strom vom Balkon abdecken

Ein Zuhörer, der bereits ein Balkonkraftwerk betreibt, verwies auf die zahlreichen Geräte, die den ganzen Tag laufen – sogenannte Stand-by-Verbraucher wie Router oder Kühlschrank. „Diese Grundlast kann man mit so einer Anlage gut abdecken“, sagte der Mann. Er hätte dadurch mehr als 300 Kilowattstunden im Jahr selbst produziert und nicht mehr vom Stromanbieter einkaufen müssen.

Photovoltaik auf dem Balkon: Vor dem Einbau

Vor der Installation gilt es jedoch, einige Punkte zu beachten. So ist ein moderner Stromzähler erforderlich. Alte Zähler mit Zählrad würden bei einer Einspeisung rückwärts laufen, was laut Wohner rechtlich nicht zulässig ist. Außerdem müssen die Anlagen bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden, so wie Dachanlagen auch.

Experte erklärt in Germering: So läuft die Genehmigung beim Balkonkraftwerk

Und nicht zuletzt ist mit dem Hauseigentümer beziehungsweise der Eigentümergemeinschaft und der Kommune abzuklären, ob ein solches Balkonkraftwerk überhaupt angebracht werden darf. „In manchen Kommunen gibt es Gestaltungssatzungen, die das regeln beziehungsweise verbieten“, sagte Wohner. Gut zum Beispiel für die Germeringer: „Die Stadt Germering hat keine solche Satzung“, erklärte der Experte.