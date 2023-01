Radweg zur Schule aufgerissen - Bauarbeiten verzögern sich

Von: Klaus Greif

Weiter gesperrt: der aufgerissene Radweg an der Kreuzlinger Straße . © mm

An der Kreuzlinger Straße wurde der Radweg überraschend gesperrt. Er wird erneuert. Schüler müssen seitdem auf die Straße ausweichen - und das kann noch andauern.

Germering – Die Bauarbeiten am Geh- und Radweg an der Kreuzlinger Straße verzögern sich weiter. Eigentlich hätte die mit den Arbeiten beauftragte Firma in dieser Woche den Weg wieder herstellen sollen. Wie Holger Duwe, Leiter der Tiefbauabteilung im Bauamt, mitteilt, hat das Unternehmen diese Absprache nicht nur nicht eingehalten. Es sei am Montag auch den ganzen Tag über niemand zu erreichen gewesen. Er hoffe aber weiter, dass der Weg in Kürze gepflastert wird.

Anfang Dezember war der Radweg auf der Westseite der Kreuzlinger Straße überraschend gesperrt worden. Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, der Realschule und der Fachoberschule, die hier jeden Tag zum Unterricht radeln, mussten wegen der Baustelle noch vor der Bahnunterführung auf die Straße ausweichen. Vor allem die Eltern der jüngeren Schüler sorgten sich um die Sicherheit ihrer Kinder.

Notwendig war die Sperrung, weil die Asphaltdecke des alten Wegs entfernt wurde und durch ein Pflaster ersetzt werden sollte. Der Asphalt war durch Wurzelwerk nach oben gedrückt worden.

Ursprünglich sollte der Radweg schon am 16. Dezember wieder befahrbar sein. Daraus wurde dann allerdings wegen des Kälteeinbruchs nichts. Als es während der Ferien wärmer wurde, war die beauftragte Firma in Betriebsurlaub. kg