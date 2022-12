Wintereinbruch: Der Bau des Radwegs zur Schule verzögert sich

Von: Helga Zagermann

Teilen

Die Paletten mit dem Betonpflaster stehen bereit: Doch das Wetter ist zu schlecht, um den Geh- und Radweg an der Kreuzlinger Straße zu pflastern. © zag

Die Bauarbeiten am Geh- und Radweg an der Kreuzlinger Straße verzögern sich. Eigentlich sollte alles am Freitag, 16. Dezember, fertig sein.

Germering – Doch nun rechnet man im Tiefbauamt der Stadt damit, dass der Weg erst kurz vor Weihnachten wieder freigegeben werden kann. Das aber auch nur, wenn das Wetter mitspielt.

Frost, Eis und Schnee haben die Arbeiten am Geh- und Radweg zum Erliegen gebracht. Zwar wenig überraschend im Winter. Aber die Baumaßnahme sollte laut Plan schon im Herbst über die Bühne gehen, der Termin hatte sich dann aber verschoben. Nun hatte die von der Stadt beauftragte Firma gehofft, die Erneuerung des Weges noch schnell vor den Ferien erledigen zu können.

Frank Stender aus dem Tiefbauamt der Stadt berichtet, dass die Arbeiten weitergehen können, wenn es keine gravierenden Minusgrade mehr hat. Bei Temperaturen um den Nullpunkt könne man arbeiten, Schnee werde notfalls aus dem Baubereich herausgeräumt. Aber bei höheren Minusgraden lasse sich das Betonpflaster nicht verlegen. Stender hofft, dass nächste Woche das Wetter mitmacht. Ab Dienstag, Mittwoch soll es laut Vorhersagen wärmer werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Weg muss erneuert werden, weil die Wurzeln der am Rand wachsenden Bäume den Asphaltbelag nach oben gedrückt hatten. Zuletzt war die Strecke eine Buckelpiste. Verlegt wird nun Betonpflaster – die Steine stehen bereits auf Paletten bereit. Der Weg wird vom Ende der Unterführung bis zur Einmündung der Alfons-Bauman-Straße so gestaltet, wie seit einiger Zeit auch der Abschnitt von der Alfons-Bauman-Straße bis zum Lehrerparkplatz am Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) angelegt ist. Das Betonpflaster habe den Vorteil, so Stender, dass man punktuell Stellen öffnen und reparieren kann, wenn wieder hochdrückende Wurzeln für Unebenheiten sorgen. Wenn es kommende Woche keine Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gebe und auch nicht massenhaft Schnee, sei das Betonpflaster in ein paar Tagen verlegt, sagt Stender.

Der Mitarbeiter des Tiefbauamts berichtet, dass die Strecke weiter Geh- und Radweg bleibe. So müssen zu CSG, Realschule und FOS radelnde Kinder und Jugendliche nicht auf die Kreuzlinger Straße ausweichen.

Zu Beginn der Baustelle hatte für Ärger gesorgt, dass die Schulen nicht über die Sperrung des Wegs informiert worden waren. Teilweise war es auf der Kreuzlinger Straße, viel befahren von Autos und Bussen, gefährlich eng für Fahrradfahrer geworden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.