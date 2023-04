Aktionstag in der Stadtbibliothek: Räuber Hotzenplotz begeistert noch immer

Von: Klaus Greif

Sie lasen abwechselnd aus einem „Räuber Hotzenplotz“-Buch (v.l.): Benedikt Nesselhauf, Christian Huber und Daniel Liebetruth. © Stadtbibliothek

Der Autor Otfried Preußler würde heuer 100 Jahre alt werden und ist immer noch beliebt: Zum Aktionstag der Stadtbibliothek kommen über 150 Besucher

Germering – Otfried Preußler gehört zu den bekanntesten deutschen Kinderbuchautoren der Moderne. In diesem Jahr hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Die Stadtbibliothek nahm dies zum Anlass, einen Otfried-Preußler-Aktionstag zu veranstalten.

Obwohl die wichtigsten Werke des vor zehn Jahren verstorbenen Schriftstellers schon in den 1950er- und 1960er-Jahren erschienen sind – Der kleine Wassermann, Der Räuber Hotzenplatz – sind sie offensichtlich immer noch sehr beliebt. Über 150 Kinder, Eltern und Begleitpersonen sind laut Bibliotheksleiter Christine Förster-Grüber zum Aktionstag gekommen. Viele hätten sich anschließend für einen wunderbaren Tag bedankt, berichtet Förster-Grüber.

Die Bibliothek hatte aber auch jede Menge attraktive Angebote. Am Vormittag wurden den jüngsten Besuchern drei so genannte Bilder-Buch-Kinos gezeigt: „Der kleine Wassermann“, „Das kleine Gespenst“ und „Die kleine Hexe“. Eine Mitarbeiterin las die Geschichten vor, die Bilder dazu waren auf einer großen Leinwand zu sehen.

Am Nachmittag hielt dann der Räuber Hotzenplatz Einzug in die Bibliothek. Die Stadträte Benedikt Nesselhauf (CSU), Daniel Liebetruth (SPD) und Christian Huber (Grüne) hatten mehrere Kapitel dieses Kinderbuchklassikers vorbereitet und lasen sie den Kindern nacheinander vor – allerdings nicht bis zum Ende, denn die Zuhörer sollten neugierig auf das Buch werden. Anschließend gab es für alle Kinder Pflaumenkuchen mit Sahne, der in der Geschichte eine große Rolle spielt.

Am Abend wurde dann ein Film gezeigt, über den vorab nichts verraten worden war. Es handelte sich um eine Verfilmung von „Die kleine Hexe“. Auf Kissen und Matratzen liegend, versorgt mit Popcorn, Süßigkeiten und Getränken konnten die Kinder ab einem Alter von acht Jahren den Film genießen. Anschließend wurden sie von ihren Eltern abgeholt.

