Thema Frauenquote: Im Rathaus Germering geht noch mehr

Von: Klaus Greif

Das Rathaus Germering im Jahr 2017. Beim Thema Frauenquote gibt es noch Arbeit. (Archivfoto) © tb

Die Stadt beschäftigt nach wie vor mehr Frauen als Männer. Wie seit Jahren sind die insgesamt 473 Mitarbeiter zu rund 37 Prozent männlich und zu 63 Prozent weiblich. Dies ist dem aktuellen Bericht der Gleichstellungsbeauftragten Antje Barella zu entnehmen.

Germering - Barella ist vor rund einem Jahr zur neuen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt bestellt worden. Das Amt übernahm sie von Renate Konrad, die die Tätigkeit rund 20 Jahre lang ausübte und jetzt das OB-Büro im Rathaus leitet. Ihre Nachfolgerin legte jetzt zum ersten Mal im Stadtrat den Jahresbericht zur Gleichstellung vor, sagte aber dabei gleich zu Beginn: „Im Vergleich zu 2021 gibt es keine signifikante Änderung.“

Aktuell beschäftigt die Stadt dem Bericht zufolge 300 weibliche (63 Prozent) und 173 männliche Mitarbeiter (37 Prozent) als Angestellte und Beamte. Zählt man die aktuell 15 Auszubildenden dazu, arbeiten insgesamt 488 Menschen bei der Stadt.

Von den 473 Beschäftigen arbeiten 275 (58 Prozent) in Vollzeit – hier sind die Männer anteilsmäßig mit 143 in der Überzahl. Bei den 198 Teilzeit beschäftigten Personen sind nur noch 30 Männer zu finden. Im Vergleich zum Vorbericht ist die Teilzeitquote bei Männern leicht gestiegen. Allerdings stellte Antje Barella auch fest: „Ein Anstieg von Teilzeitbesetzung in der oberen Führungsebene ist nicht erkennbar.“

Von den 15 Azubis sind sechs männlich und neun weiblich. Der Frauenüberschuss resultiert hier vor allem daraus, das sechs von sieben Personen, die eine Optiprax-Erzieherausbildung absolvieren, Frauen sind.

Um eine möglichst paritätische Besetzung von Stellen zu fördern, setzt die Stadt laut Antje Barella in Bewerbungsgesprächen eine einheitliche, vergleichbare und geschlechterunabhängige Bewertung der Bewerbung ein. Die verschiedenen Elemente aus dem angebotenen Gesundheitsmanagement sollen auch dazu beitragen, die Attraktivität der Arbeitsstellen für Männer und Frauen gleichermaßen zu gestalten. Auch die flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten inklusive der corona-unabhängigen Möglichkeit, regelmäßig oder nach Bedarf Homeoffice in Anspruch zu nehmen, fördern Barella zufolge zusätzlich die Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienzeit für alle Geschlechter.