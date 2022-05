Wiener Stadtplaner in Germering: Aktion am Parkplatz wird fortgesetzt

Teilen

Die Installation der Wiener Städteplaner bleibt den Sommer über stehen. Das wurde am Ende der Aktionswoche bekannt gegeben. © Hans Kürzl

Ein positives Fazit ihrer Aktion in Germering haben die Mitarbeiter des Wiener Kollektivs „Raumstation“ gezogen.

Germering – Sechs Tage lang hatten Lilly Seiler und ihre Mitarbeiter in der Unteren Bahnhofstraße an zwei Parkplätzen ihre Station mitsamt Sitzmöglichkeiten aufgebaut und Workshops abgehalten. Sie fragten Ideen ab und sammelten Wünsche und Anliegen von Passanten, Geschäftsleuten und Schülern um zu erkunden: Wie kann man Gefahren begegnen und eine verbesserte Aufenthaltsqualität im Zentrum schaffen?

Der einwöchige Versuch wird jetzt teilweise fortgesetzt: „Die Raumstation bleibt über den Sommer“, kündigte Seiler an. Das bedeutet zwar, dass zwei Parkplätze neben dem dortigen Optikergeschäft erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Doch aus vielen Gesprächen mit Passanten und Workshopteilnehmern habe sie herausgehört, dass sie Veränderungen wünschten, sagte die Stadtplanerin. Gleichzeitig seien die meisten realistisch: „Die Menschen wissen aber, dass das nur in kleinen Schritten gehen wird.“ Die Germeringer würden ihre Stadt schon zu schätzen wissen, so Seiler.

Zum Abschluss der Projekttage gab es einen offenen Bauworkshop. Wer Lust hatte, konnte stapelbare Hocker zusammenschrauben, die anschließend mit einem kräftige Rot lackiert wurden – die dieselbe Farbe hat auch der Raumstation-Infostand, der ebenfalls auf dem Parkplatz steht. Die Hocker wurden nicht nur fleißig gebaut sondern auch gut angenommen. Mehrere Passanten genossen die Möglichkeit, sich mal kurz hinzusetzen und zu ratschen.

Die Bau-Aktion war auch dem Tag der Städtebauförderung geschuldet. Denn das Projekt wurde durch die Regierung von Oberbayern und den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ finanziell gefördert. Als deren Vertreter begutachteten Christian Schiebel und Mitarbeiterin Jukia Preschern das Ergebnis der Aktionswoche. „Man sieht, dass bereits in wenigen Tagen gut Sichtbares entstehen kann!“, lobte Schiebel, der bei der Regierung von Oberbayern für den Landkreis Fürstenfeldbruck zuständig ist.

Die Ergebnisse der sechs Projekttage werden von den Mitarbeitern des Kollektivs „Raumstation“ dokumentiert, sagte die Standortförderin der Stadt, Petra Tech, abschließend. Diese würden dann sicherlich auch Diskussionsgrundlage sein, wenn es irgendwann einmal Umbauvorhaben entlang der Unteren Bahnhofstraße geben werde.