Zehn Jahre Repair-Café: „Oft kann ein kleiner Handgriff viel bewirken“

Von: Hans Kürzl

Teilen

Mal sehen, wo es hakt: Die ehrenamtlichen Reparateure des Repair-Cafés lösen seit zehn Jahren knifflige Fälle. Allerdings kann man nicht alle Gegenstände herbringen. © FEG

Ob kaputtes Fahrrad oder Smartphone: Die ehrenamtlichen Reparateure im Repair-Café richten bereits seit zehn Jahre Gegenstände wieder her.

Germering – Das gelingt ihnen in einem Großteil der Fälle – allerdings stoßen selbst die raffinierten Tüftler an ihre Grenzen.

Die lockere Schraube, das Loch im Fahrradreifen, kaputte Kaffeemaschine oder Toaster – dann ist das Repair-Café der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) die richtige Anlaufstelle. Am Samstag, 28. Januar, öffnet es zwischen 14 und 16.30 Uhr wieder seine Pforten. Gleichzeitig feiert es in diesem Jahr runden Geburtstag: Das Repair-Café wurde 2013 eingerichtet, feiert also Zehnjähriges.

Die Bilanz

Und die Bilanz in all den Jahren kann sich sehen lassen. Im Vorjahr zum Beispiel wurden knapp 300 Geräte ins Repair-Café gebracht, gut 70 Prozent davon wurden erfolgreich repariert. Nur sechs Prozent der gebrachten Gegenstände waren nicht mehr zu retten. Bei den restlichen Geräten musste die Reparatur vertagt werden, weil Ersatzteile oder ähnliches besorgt werden mussten.

Gebracht werden können Elektrogeräte, Computer, Smartphones, Kleider, Holzgegenstände oder Fahrräder. „Im Prinzip alles, was man selber bringen und tragen kann“, fasst Pastor Thomas Scheitacker die Palette der Möglichkeiten zusammen. „Bei der Waschmaschine wird das wohl nicht mehr funktionieren“, fügt er hinzu, natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern.

Die Grenzen

Doch Scheitacker will damit auch klar ausdrücken, dass das Repair-Café trotz großem Einsatz, einem gut eingespielten Team und Spezialisten für viele Reparaturfälle seine Grenzen hat. So müssten etwa je Kaffee-Vollautomat mindestens eineinhalb Stunden angesetzt werden. „Das sprengt den Rahmen“, sagt Scheitacker. Mikrowellen werden wegen der Gefahr elektromagnetischer Strahlung nicht angenommen, ebenso alle Geräte mit Bildschirmen. Auch von Displays jeder Art lässt man lieber die Finger. „Das ist zu zeitaufwendig“, teilt Scheitacker mit. Bei Druckern nimmt man sich lediglich mechanischer Fehler wie Papierstau an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch wer Probleme mit dem Virencheck oder der Installation von Software hat, kann Hilfe erwarten. Das passiert allerdings nur bei original lizenzierter Software.

Wieder Normalbetrieb

Die FeG will mit dem Repair-Cafè dazu beitragen, dass nicht alles gleich weggeworfen wird, wenn es nicht mehr so richtig funktioniert. „Oft kann ein kleiner Handgriff bereits viel bewirken“, betont Pastor Scheitacker. Dieser ist außerdem froh, dass seit April vergangenen Jahres wieder der Normalbetrieb laufen kann.

Zuvor ging der Betrieb zwar weiter, wegen der Corona-Bedingungen allerdings unter Auflagen: vorherige Anmeldung und Reparatur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Mitarbeiterstamm war in dieser Zeit kleiner, sodass weniger repariert wurde. Die Lockerungen sorgten dafür, dass nicht nur die Mitarbeiter wieder mehr wurden. Auch der Café-Aspekt kann nun wieder gepflegt werden. Die Wartezeit kann man sich mit Kaffee und Kuchen verkürzen. „Gelegenheit zum Kontakt, zum Ratschen oder auch zum Fachsimpeln“, nennt es Scheitacker.

Das Repair-Café

hat am Samstag, 28. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr am Bahnhofplatz 10 in Germering geöffnet. Die Reparaturen sind kostenlos, Spenden willkommen. Bis auf August und Dezember findet es jeden letzten Samstag im Monat statt. Ausführliche Informationen auf http://germering.feg.de/RepairCafe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.