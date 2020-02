Rewe-Markt weiter wegen Wasserschaden geschlossen

Der Rewe-Markt an der Friedenstraße in Germering ist seit fast zwei Wochen geschlossen und wird dies voraussichtlich auch noch längere Zeit sein.

Germering – Grund ist ein größerer Wassereinbruch als Folge des Wintersturms, der eine Woche vor dem Orkan Sabine über den Landkreis fegte.

Wie Rewe-Sprecherin Ursula Egger auf Nachfrage mitteilt, ist im Markt infolge eines Dachschadens ein größerer Wasserschaden entstanden. Es seien umfangreiche Renovierungsarbeiten erforderlich. Bevor die Aufräumarbeiten im Markt selbst beginnen könnten, müsste erst das Dach instand gesetzt werden. Und das kann der Sprechering zufolge dauern. „Wir gehen davon aus, dass der Markt mindestens noch zwei Monate geschlossen bleibt,“ erklärt Egger per E-Mail.

Dann gibt es zwei Rewe-Märkte

In sozialen Internet-Medien aber auch in der nach wie vor existierenden analogen Gerüchteküche hat sich derweil eine heftige Diskussion über die Zukunft des Marktes entwickelt. Während einige schreiben, dass ein Abriss des alten Gebäudes wohl die richtige Lösung wäre, befürchten andere genau das. Sie glauben, dass Rewe den Standort an der Friedenstraße aufgibt, weil das Unternehmen an der Einmündung der Streiflacher- in die Landsberger Straße einen neuen großen Markt eröffnet. Die Immobiliengesellschaft von Vinzenzmurr errichtet auf dem Grundstück, wo bis zum Abriss vor zwei Jahren ein AEZ beheimatet war, ein neues Geschäftshaus. Im Erdgeschoss zieht nach Fertigstellung ein Rewe-Markt ein.

Der neue Markt in der Oskar-von-Miller-Straße, so die offizielle Adresse, wird laut Ursula Egger voraussichtlich im Oktober eröffnet. Der Supermarkt an der Friedenstraße hat dann längst wieder offen. Egger: „Den Germeringern stehen dann zwei Rewe-Märkte zur Verfügung.“

