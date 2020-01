Roßstall-Theater muss an vielen Stellen saniert werden

Regenrinnen, Fenster, Zugang, Toiletten: Im Roßstall-Theater gibt es einiges zu sanieren.

Germering – Wie der Freundeskreis Germeringer Bürger in einem Schreiben an die Stadt darlegt, hätten die Regenrinnen eigentlich schon Ende des vergangenen Jahres erneuert werden sollen. Weil die Firma, die die Arbeiten hätte erledigen sollen, wegen des Hagelunwetters vom Pfingstmontag dazu noch keine Zeit hatte, musste die Maßnahme verschoben werden.

Für die Jahre 2020 bis 2022 war vorgesehen, die Toiletten im Theaterhaus zu sanieren. Das Unwetter zwang den Freundeskreis allerdings zum Umdisponieren. Als der Himmel am Pfingstmontag seine Schleusen öffnete, habe man festgestellt, dass die Fenster im Untergeschoss in der Küche sowie im „Kleinen Roßstall“ aufgrund ihres Alters nicht mehr dicht sind. In die Räume drang Wasser ein. Deshalb sollen zunächst alle betroffenen Fenster ausgetauscht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 3500 Euro.

Außerdem möchte der Verein den Zugang zum Theaterhaus und der Bühne 2 umgestalten. Vor allem der Weg ins Theater über eine Rampe soll erneuert werden. Dort blättere schon die Farbe ab. „Schließlich wollen wir für die Besucher ein ordentliches Bild abgeben“, heißt es in dem Schreiben. Ein erstes Angebot für diese Arbeiten liegt vor. Die Kosten liegen bei gut 3200 Euro.

Die Renovierung der Toiletten soll verschoben werden. Die Arbeiten sollen in die Jahre 2021 bis 2023 verschoben werden.

Im vergangenen Jahr hat der Verein nach eigenen Angaben Investitionen auch aus Eigenmitteln – 10 000 Euro – finanziert. Um den Roßstall in Schuss zu halten, bittet der Verein die Stadt aber wieder um Zuschüsse für Investitionen. Der Hauptausschuss des Stadtrates kam dieser Bitte nach. Einstimmig entschloss sich das Gremium, dem Verein für das laufende Jahr sowie für die Planungsjahre 2021 bis 2023 Investitionszuschüsse von 6200 Euro pro Jahr zu gewähren. tog