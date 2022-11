Sanierung des Hallenbads in Germering geht weiter - doch auch hier gibt es Schwierigkeiten

Probleme bei Materialbeschaffung

Die Erweiterung des Hallenbads um ein Lehrschwimmbecken und einen Kleinkinderbereich ist vor rund einem Jahr vor allem aus finanziellen Gründen gestoppt worden.

Germering – Stattdessen beschloss der Stadtrat nur eine notwendige Sanierung, um den Betrieb des Bades weiter aufrecht zu erhalten. Eingeplant hat man dafür in diesem Jahr 200 000 Euro.

Germering: Sanierung des Hallenbads geht weiter - Probleme bei Materialbeschaffung

Aber auch dies war mit Schwierigkeiten verbunden, wie Stadtwerkechef Roland Schmid im Werkausschuss berichtete. Die Pandemie und Probleme bei der Materialbeschaffung hätten den Zeitplan durcheinander gebracht. Abgeschlossen werden konnten im laufenden Jahr lediglich die Dachsanierung des Wohnhauses, die Verfugung der Becken-Umgänge und die Erneuerung des Zauns am Gelände auf rund 80 Metern Länge. Auch das Material für die Sanierung der Wassertechnik habe beschafft werden können.

Sanierung des Hallenbads in Germering geht weiter: Die Fassade

Die größten Probleme haben sich allerdings bei der geplanten Instandsetzung der Hausfassaden ergeben. Die Fenster-Elemente sind nicht mehr dicht, es dringt Wasser ins Innere. Eine Voruntersuchung hat Schmid zufolge ergeben, dass die Erneuerung der gesamten Fassade problematisch sein kann. Im Bereich der Anschlüsse der Fassade an den Bestand könnten unter Umständen erhebliche Aufwendungen notwendig sein, die wieder zu hohen Kosten führen könnten. Mit einer neuen isolierfähigeren Fassade riskiere man außerdem Kondenswasserbildung im Bereich des Bauwerks.

Laut Schmid soll deswegen an der Nordfassade ermittelt werden, ob der Bestand mit neuen Abdichtungstechniken so ertüchtigt werden kann, dass eine Gesamterneuerung überflüssig ist. Wenn dieser Versuch positiv ausfällt, werde man diese Technik auch an den großen Fassadenflächen im Süden und Westen anwenden. So wäre eine erhebliche Kosteneinsparung möglich.

Blockheizkraftwerk für Germeringer Hallenbad

Schmid ging auch noch auf das Thema Energie- und Wärmeversorgung im Hallen- und im Freibad/Eisstadion ein. Das Hallenbad erzeugt demzufolge die notwendige Wärme mit einem eigenen Blockheizkraftwerk (BHKW), das für das Bad auch wesentliche Mengen des Strom-Eigenverbrauchs erzeugt. Spitzen werden mit einem zusätzlichen Erdgas-Kessel erzeugt. Zu prüfen wäre aus Sicht von Schmid für die Zukunft der Einsatz einer Grundwasser-Wärmepumpe. Die notwendigen Brunnen, sie dienen aktuell zur Beckenwasserbefüllung, seien bereits vorhanden.

Erneuerung und Ersatz der Pumpen

Die Kombination einer mit Strom betriebenen Wärmepumpe mit einer eigenen Photovoltaikanlage sei am Hallenbad nicht umsetzbar, weil das Dach keine weitere Belastung erlaubt. Das Freibad sei hier besser geeignet, auch weil dort laut Schmid vermutlich das größere Einsparpotential liegt. Wesentliche Stromverbraucher sind die Badewasserpumpen, die zusammen mit der zugehörigen Regelung- und Steuerungstechnik teilweise noch aus der Zeit des Baus stammen.

Deren Erneuerung und Ersatz durch drehzahlgesteuerte Pumpen sei im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen. Erneut geprüft werden sollen zudem Maßnahmen wie Beckenabdeckung und Energie- und Wärmeerzeugung mit Solarmodulen. Die waren bislang nicht wirtschaftlich, was sich aber mit dem Anstieg der Energiepreise geändert hat.

